Sparta Bilk arbeitet für den Aufstieg vor allem an der Fitness

Das erste Lob ihres Trainers heimsten die Fußballer der DJK Sparta Bilk gleich zu Beginn der Sommervorbereitung ein. „Die Jungs machen alle einen fitten Eindruck. Das heißt, sie haben die Hausaufgaben, die wir ihnen für die Sommerpause mitgegeben hatten, erfüllt“, konstatierte Jörn Heimann. Das Thema „Fitness“ stand an der Fährstraße in den letzten Monaten etwas weiter oben auf der Agenda.

Denn gerade der Zustand, in dem seine Mannschaft die Rückrunde der vergangenen Saison in Angriff nahm, missfiel Heimann. „Mir bleibt da vor allen Dingen das Spiel gegen die SG Benrath-Hassels in Erinnerung, in dem wir in den letzten zwanzig Minuten nichts mehr zusetzen konnten, während der Gegner bis zum Schluss marschiert ist.“