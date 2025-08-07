Sparta 09 gewinnt Saisonauftakt

Mit einem verdienten 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen die Zweitvertretung des FC Schüttorf 09 ist Sparta erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Vor heimischem Publikum präsentierte sich die Mannschaft spielbestimmend und zeigte vor allem nach der Pause eine reife Leistung.

Bereits in der Anfangsphase gingen die Gastgeber durch Luca Alferink mit 1:0 in Führung. Sparta kontrollierte das Geschehen, blieb die aktivere Mannschaft, ließ jedoch nach einem groben individuellen Fehler den Ausgleich zu. Schüttorf kam dadurch besser ins Spiel, konnte die eigenen Chancen aber nicht konsequent nutzen. Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Sparta wieder das Kommando. Franjo Hoesmann erzielte in dieser Phase die erneute Führung, ehe erneut Alferink nach einem Eckball zur Stelle war und das 3:1 markierte. In der Schlussphase verwalteten die Gastgeber den Vorsprung souverän und ließen keine weiteren Chancen mehr zu.