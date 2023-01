Sparkassenpokal: TSV Emmering zaubert sich ins Finalturnier – Bender-Brüder fehlen bei Brannenburg Einzige Niederlage gegen Landesligist

Dem TSV Emmering ist beim Sparkassenpokal ein großer Erfolg gelungen. Das Team von Christian Kramlinger spielte sich phasenweise in einen Rausch.

Emmering/Rosenheim – Die Kreisligisten TSV Emmering und SV Anzing haben den Landkreis beim Fußball-Hallenturnier um den 43. Rosenheimer Sparkassenpokal auch bei ihrem zweiten Einsatz würdig vertreten. Beide Repräsentanten zauberten starke Auftritte auf das Parket der Gabor-Halle. Während der SVA in der vermeintlichen Hammergruppe nur knapp den Einzug in das Finalturnier (7. Januar) verpasste, dürfen die Emmeringer in knapp einer Woche erneut ihr Können unter Beweis stellen und um den Titel spielen.

TSV Emmering: „Unser grüner Fanblock war wieder prall gefüllt“

Nach souveränen Auftritten am jeweiligen Vorrundentag Mitte bzw. Ende Dezember standen für beide Teams nun die Spiele in der Zwischenrunde auf dem Programm. Insgesamt hatten sich 18 Mannschaften für die zweite Phase des traditionsreichen Events qualifiziert. Am Freitagabend hatte der SV Anzing den Anfang gemacht, tags darauf zauberten die Grün-Weißen.

In Rosenheim herrschte allerbeste Fußballatmosphäre vor mehreren hundert Zuschauern. Einen großen Anteil daran hatten auch die zahlreich mitgereisten Anhänger des TSV Emmering. „Unser grüner Fanblock war wieder prall gefüllt“, zeigte sich Sprecher Manuel Sedlmeier stolz über die Unterstützung für die eigene Mannschaft. Angetrieben von der ‘Grünen Wand’, spielte sich der TSV im Laufe des Turniers phasenweise in einen Rausch.

Bender-Zwillinge fehlen bei Brannenburg – Emmeringer zerlegen TuS Prien

In einem intensiven Duell mit dem TSV Brannenburg (Kreisklasse), der ohne die berühmten Bender-Zwillinge angetreten war, trennten sich beide Teams mit 1:1. Die Emmeringer hatten zwischenzeitlich große Möglichkeiten ausgelassen, kamen durch einen strammen Schuss aus dem Rückraum von Alexander Robeis jedoch immerhin noch zu einem Remis.