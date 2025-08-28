Sparkassenpokal: ASV Dachau nimmt Hürde Sulzemoos - Kurioser Spielverlauf in Niederroth

Im Sparkassenpokal treffsicher, im Ligabetrieb noch gesperrt: David Dworsky vom ASV Dachau (blaues Trikot). – Foto: hab

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau ist in der zweiten Runde des Sparkassencup-Wettbewerbs seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Beim Kreisligisten Sulzemoos gab es am Dienstagabend einen 3:1-Sieg. SV Sulzemoos – ASV Dachau 1:3: Cihan Öztürk war Mann des Abends. Der Offensivspieler beantwortete zunächst die frühe Sulzemooser Führung (Christopher Heilig, 6. Minute) mit einem Doppelschlag (21. und 23. Minute), dann traf er in der 47. Minute noch zum 3:1 für den gut aufgestellten Bezirksligisten ASV. In der 76. Minute sah ASV-Spieler Kilian Knöferl die Ampelkarte.

SV Niederroth – TSV Schwabhausen 7:4 (n.E.): Kurioser Spielverlauf: Thomas Schneider (Elfmeter), Till Hirschberger und Christian Henning schossen für Schwabhausen bis zur Pause einen 3:0-Vorsprung heraus. Aber Niederroth glich nach Treffern von Mateo Velic (2) und Dominic Reisner in Halbzeit zwei aus. Beim Elfmeterschießen brachte für Schwabhausen nur Thomas Schneider den Ball unter, für Niederroth waren Dominic Reisner, Dominik Leisch, Philipp Gottschalk und Antonio Malic erfolgreich. SV Günding – TSV Arnbach 2:0: Kreisklassist schlägt Kreisligist: Nach Treffern von Okan Yenisu (6. Spielminute) und Keanu Pitthan (85.) zog der SV Günding in die dritte Runde des Sparkassencup-Wettbewerbs ein.