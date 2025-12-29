Sparkassenpokal 2025/26: Türk Spor zieht ins Finale ein

Türk Spor Rosenheim hat sich beim Sparkassenpokal 2025/26 mit einer überzeugenden Vorrunde und einer insgesamt sehr reifen Zwischenrunde verdient für die Endrunde qualifiziert. Bereits in der Vorrunde (Vorrunde 5 am 21.12.) zeigte das Team, dass es in der Halle nicht nur mitspielen, sondern Spiele auch konsequent ziehen kann: Mit 13 Punkten und 15:6 Toren sprang Platz eins heraus das Ticket für die Zwischenrunde war damit frühzeitig in Reichweite und am Ende auch absolut verdient.

In der Zwischenrunde (27.12., Gabor-Halle) knüpfte Türk Spor nahtlos an die starke Form an. In der Gruppenphase setzte die Mannschaft direkt ein Ausrufezeichen und blieb zunächst sogar ohne Gegentor. Gegen den TSV Rimsting stand ein souveränes 3:0, gegen Fortuna Rosenheim folgte ein deutlicher 6:0-Erfolg.