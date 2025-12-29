Sparkassenpokal 2025/26: Türk Spor zieht ins Finale ein

Türk Spor Rosenheim hat sich beim Sparkassenpokal 2025/26 mit einer überzeugenden Vorrunde und einer insgesamt sehr reifen Zwischenrunde verdient für die Endrunde qualifiziert. Bereits in der Vorrunde (Vorrunde 5 am 21.12.) zeigte das Team, dass es in der Halle nicht nur mitspielen, sondern Spiele auch konsequent ziehen kann: Mit 13 Punkten und 15:6 Toren sprang Platz eins heraus das Ticket für die Zwischenrunde war damit frühzeitig in Reichweite und am Ende auch absolut verdient.
In der Zwischenrunde (27.12., Gabor-Halle) knüpfte Türk Spor nahtlos an die starke Form an. In der Gruppenphase setzte die Mannschaft direkt ein Ausrufezeichen und blieb zunächst sogar ohne Gegentor. Gegen den TSV Rimsting stand ein souveränes 3:0, gegen Fortuna Rosenheim folgte ein deutlicher 6:0-Erfolg.
In der anschließenden Qualifikationsgruppe wurde es dann erwartungsgemäß enger. Gegen den SV DJK Kolbermoor erkämpfte sich Türk Spor ein 1:1, ehe es im entscheidenden Spiel gegen den TSV Kastl richtig spannend wurde. Türk Spor ging in Führung, doch die Partie hatte auch eine bittere Szene: Torhüter Ahmet Yüksel verletzte sich am Fuß. Ein Feldspieler musste kurzfristig ins Tor. Trotz der Umstellung blieb Türk Spor ruhig, hielt die Ordnung und belohnte sich am Ende mit einem hart erarbeiteten 3:2-Sieg. Damit zog Türk Spor als Gruppensieger der Qualifikationsgruppe in die Endrunde ein, Kastl folgte als Zweiter.
Der Blick geht nun nach vorne: Am 02.01.2026 steigt die Endrunde. Türk Spor bekommt es in Gruppe A erneut mit dem TSV Kastl sowie dem TuS Raubling zu tun. Ziel wird sein, sich mit dem Einzug ins Halbfinale die Chance auf den ganz großen Wurf zu erarbeiten.
Losgeht am 02.01.2026 um 18 Uhr in der Gabor-Halle!