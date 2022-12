SparkassenCup findet auch im Januar 2023 nicht statt SparkassenCup +++ "Die Absagen von nunmehr drei Turnieren tun natürlich enorm weh"

"Die Absagen von nunmehr drei Turnieren tun natürlich enorm weh, auch wenn sie - vor dem Hintergrund der Pandemie - absolut richtig waren und sind. Gerade für einen echten Fußball-Fan wie mich ist das sehr enttäuschend. Wir hoffen deshalb ganz fest, dass sich die Rahmenbedingungen weiter so verändern werden, dass wir mit ausreichender Vorlaufzeit den SparkassenCup 2024 planen und umsetzen können", so Rainer Arens, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Heidelberg zur Turnierabsage.

Das traditionsreiche Turnier lebte bei den vergangenen 20 Auflagen von einem attraktiven

Teilnehmerfeld aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Dabei trafen höherklassige Teams auf

kleinere Vereine in Spielen David gegen Goliath mit reizvollem Derbycharakter. Die

Begeisterung und Stimmung der Fans in der voll besetzten Neurotthalle in Ketsch mit

familiärer Atmosphäre und der ausgeprägten persönlichen Kommunikation aller Beteiligten

waren außergewöhnlich und sollen das Turnier auch in Zukunft weiter prägen. Auf engem

Raum mit Abstand und Maske zu sitzen, widerspricht dem Charakter des Turniers.

Gemeinsam mit dem Namensgeber der Sparkasse Heidelberg, dem Ausrichter Spvgg 06

Ketsch um Vorstand Peter Kumpf und den Organisatoren Otmar und Tim Schork wurde die

Entscheidung getroffen. Auch die beiden Qualifikationsturniere, das Martin-Schuhmacher-

Gedächtnisturnier der SG ASV/DJK Eppelheim und der 1603-Cup des FC Bammental

werden aus den genannten Gründen nicht stattfinden. Die langjährigen Macher Friedbert

Ohlheiser und Achim Scharwatt bedauern ebenso die Absage. Nach dann dreijähriger Pause

beabsichtigen wir das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier um den SparkassenCup der

Sparkasse Heidelberg im kommenden Jahr wieder in gewohnter Form durchführen zu

können.