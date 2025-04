Sparkassencup: Außenseiter und Titelverteidiger ziehen ins Finale ein

Der SC Olching (in Weiß) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen (dunkle Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Die Fans wurden nicht enttäuscht: Die beiden Halbfinals des Brucker Sparkassencups waren bis zur letzten Minute spannend – und darüber hinaus.

Landkreis – Jetzt steht es fest: Das Finale im Sparkassencup bestreiten am 13. Juli in Landsberied der Titelverteidiger SC Olching und erstmals in der Vereinsgeschichte der SC Schöngeising. Im kleinen Finale stehen sich der SC Oberweikertshofen und der TSV Geiselbullach gegenüber. Elfmeterschießen entscheidet Landesliga-Duell

SC Olching – SC Oberweikertshofen 7:6 n. E. (0:0; 1:1) – Rund 80 Zuschauer verfolgten das Duell der beiden Landesligisten aus Olching und Oberweikertshofen, das auf dem Kunstrasenplatz in Emmering ausgetragen wurde. Am Ende der regulären Spielzeit trennten sich die ranghöchsten Fußballvereine im Landkreis 1:1. Das sich unmittelbar nach dem Schlusspfiff anschließende Elfmeter-Schießen entschied die Elf von Olchings Trainer Felix Mayer mit 7:6 für sich. Beide Vereine waren nicht in Bestbesetzung angetreten, sondern gaben ihren Spielern mit weniger Einsätzen die Chance, sich zu beweisen. Zum jetzigen Zeitpunkt ging es beiden Vereinen in erster Linie darum, sich auf den Klassenerhalt in der Landesliga zu konzentrieren. Der Pokalwettbewerb sei zwar eine schöne Begleiterscheinung, meinte Olchings Trainer Mayer. Aber in erster Linie stand im Vordergrund, dass sich kein Spieler verletzt. Es wäre fatal, wenn wichtige Akteure im Abstiegskampf ausfallen würden.