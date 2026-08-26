Sparkassen-Pokal geht in die zweite Runde In drei Kreisen wird heute die 2. Runde des Kreispokals ausgetragen von Georg Müller · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser

Es ging schon am Dienstagabend richtig zur Sache bei der Partie zwischen Steinberg-Deckenhardt-Walhausen (rot) gegen die mit 4:1 siegreichen Gäste aus Dirmingen-Berschweiler. – Foto: J. Schumacher | FNS

Schauen Sie sich den LIVE-TICKER bei vielen Spielen und nach Spielende schnell die Endergebnisse an.

Nachdem im Südsaar-Bereich schon vor 14 Tagen die zweite Runde des Sparkassen-Kreispokals ausgetragen wurde, ziehen jetzt die drei restlichen Kreise nach. NORDSAAR: Nachdem im Süden in der angesprochenen Runde 2 schon drei Mannschaften nicht angetreten waren, finden jetzt leider weitere Spiele nicht statt.

Im Norden sind es gleich drei: In Hofeld (gegen Landesligist Uchtelfangen nicht angetreten), in Furschweiler (gegen Saubach nicht angetreten) und in Niederkirchen (gegen Eintracht Ostertal) wird oder wurde nicht gespielt. Bereits am Dienstagabend kämpfte sich die SG Dirmingen-Berschweiler beim Kreisliga-Tabellenführer Steinberg-Deckenhardt-Walhausen durch zwei frühe Tore von Leon Emilio Pistorius relativ souverän in die nächste Runde und gewann am Ende mit 4:1. In der zweiten vorgezogenen Partie schaltete der Bezirksligist Peterberg den Landesligist aus Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler nach einem turbulenten Spielverlauf mit 4:3 aus. Die Gäste führten früh mit 2:0 und 3:1, mussten dann aber durch die beiden Doppeltorschützen Fabian Becker und Kuba Mikolajek eine knappe Niederlage akzeptieren. Jetzt kommt am 2. September der nächste Landesligist nach Braunshausen. Die SG Saubach profitierte dabei vom Verzicht des SV Furschweiler. Am Mittwoch stechen jetzt zwei Spiele mit St. Wendeler Beteiligung heraus: Im absoluten Lokalduell tritt der FC Blau-Weiß St. Wendel in Urweiler an und zeitgleich empfängt die Victoria aus St. Wendel mit dem Landesligisten-Siebten aus Göttelborn einen echten Prüfstein.