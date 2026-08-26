Sparkassen-Pokal geht in die zweite Runde

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Nachdem im Südsaar-Bereich schon vor 14 Tagen die zweite Runde des Sparkassen-Kreispokals ausgetragen wurde, ziehen jetzt die drei restlichen Kreise nach.
Nachdem im Süden in der angesprochenen Runde 2 schon drei Mannschaften nicht angetreten waren, finden jetzt leider weitere Spiele nicht statt.
Im Norden sind es gleich drei: In Hofeld (gegen Landesligist Uchtelfangen nicht angetreten), in Furschweiler (gegen Saubach nicht angetreten) und in Niederkirchen (gegen Eintracht Ostertal) wird oder wurde nicht gespielt. Bereits am Dienstagabend kämpfte sich die SG Dirmingen-Berschweiler beim Kreisliga-Tabellenführer Steinberg-Deckenhardt-Walhausen durch zwei frühe Tore von Leon Emilio Pistorius relativ souverän in die nächste Runde und gewann am Ende mit 4:1. In der zweiten vorgezogenen Partie schaltete der Bezirksligist Peterberg den Landesligist aus Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler nach einem turbulenten Spielverlauf mit 4:3 aus. Die Gäste führten früh mit 2:0 und 3:1, mussten dann aber durch die beiden Doppeltorschützen Fabian Becker und Kuba Mikolajek eine knappe Niederlage akzeptieren. Jetzt kommt am 2. September der nächste Landesligist nach Braunshausen. Die SG Saubach profitierte dabei vom Verzicht des SV Furschweiler.
Am Mittwoch stechen jetzt zwei Spiele mit St. Wendeler Beteiligung heraus: Im absoluten Lokalduell tritt der FC Blau-Weiß St. Wendel in Urweiler an und zeitgleich empfängt die Victoria aus St. Wendel mit dem Landesligisten-Siebten aus Göttelborn einen echten Prüfstein.
Hier schenkt der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga Neunkirchen Kleinottweiler die Heimpartie gegen den SC Blieskastel-Lautzkirchen. Die ASV hat laut Daniel Heintz dafür allerdings triftige Gründe: "Obwohl wir gut in die neue Saison gestartet sind, haben wir seit einiger Zeit eine "schwarze Serie" mit immer neuen Verletzungen. Und weil schon am vergangenen Wochenende einige Spieler eingesetzt werden mussten, die noch nicht ganz fit sind, haben wir uns entschlossen, die Pokalpartie abzusagen. Bei unserem derzeitigen Personalstand ist eine "englische Woche" einfach nicht sinnvoll."
Wenig Probleme hatten die beiden Landesligisten aus Walsheim und Vikt. St. Ingbert bei ihren Gastspielen gegen klassentiefere Gegnern am Dienstagabend. In Oberwürzbach führte die Viktoria nach 45 Minuten schon mit 4:0. Die Sportfreunde aus Walsheim machten es etwas spannender, führten bis zur 70. Minute beim A-Ligisten DJK Elversberg nur mit 2:1, bevor Benjamin Weickel mit einem Doppelschlag alles klar machte.
Die gleichen Gründe wie in Kleinottweiler führt Betreuer Andreas Becker vom SV Saarwellingen für den Nichtantritt an: "Mit einigen Spielern, die wegen Mittagschicht ausfallen und jeder Menge Verletzter, ist es uns unmöglich, eine Mannschaft für dieses Pokalspiel aufzustellen." Der Gegner aus Differten ist damit kampflos im Achtelfinale und freut sich auf den Sieger der Partie Rappweiler-Waldhölzbach gegen den Bezirksliga-Siebten aus Merchingen.