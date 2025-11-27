Westfalenligist SF Ostinghausen gewann im vergangenen Jahr das Sparkassen Masters. – Foto: Sparkassen Masters

Sparkassen Masters: Weltmeister fungiert als Losfee Großkreutz und Tyrala losen Vorrundenhallen aus.

Das Sparkassen Masters (früher bekannt als Warsteiner Masters) ist mit über 100 teilnehmenden Mannschaften das größte Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Westfalen. Das über mehrere Wochen laufende Event vom 27. Dezember bis zum 18. Januar geht in seine 28. Auflage. Die traditionelle Auslosung der Vorrundenhallen findet unter Beteiligung von Politik, Sponsoren und Medienvertretern am 8. Dezember um 19 Uhr in der Kochschule „Bethlehems Stall“ in Bad Sassendorf statt.

Mit Sebastian Tyrala und Kevin Großkreutz übernehmen zwei ehemalige Bundesligaprofis die Rolle der „Losfeen“. Beide sind fest im Fußball der Region verankert: Großkreutz pflegt als Weltmeister von 2014 und ehemaliger BVB-Profi eine besonders starke Identifikation mit dem Amateurfußball. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der 37-Jährige künftig beim Dortmunder Landesligisten TuS Eichlinghofen als Spieler aufläuft. Tyrala war nach seiner aktiven Karriere unter anderem als Trainer bei Türkspor Dortmund und in Bövinghausen tätig und steht aktuell beim Wuppertaler SV in der Regionalliga an der Seitenlinie. Ihr gemeinsamer Auftritt unterstreicht die Nähe des Turniers zum regionalen Fußballsport. Auch der Titelsponsor betont die Bedeutung der Veranstaltung für die Region. „Das Sparkassen Masters ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Fußballkultur in unserer Region und bringt die Menschen auf und neben dem Platz zusammen. Die Sparkasse Hellweg-Lippe unterstützt das Turnier, weil es sportliche Begeisterung, Gemeinschaft und Engagement im Amateurfußball auf vorbildliche Weise verbindet“, sagt Thomas Schnabel, Abteilungsleiter Kommunikation der Sparkasse Hellweg-Lippe.

Restplätze in Reserve- und Vorrunde sind noch frei Die Vorrunden des Sparkassen Masters 2026 werden am 3./4. Januar und am 10./11. Januar 2026 ausgespielt. Austragungsorte sind erneut mehrere Hallen im Kreis Soest und der Region, darunter Warstein, Werl, Welver, Soest, Lippetal und Erwitte; erstmals wird zudem Lünen als Spielort eingebunden. Die Endrunde findet am 17. und 18. Januar 2026 in Soest statt. Erstmals spielen Reserve-Teams der heimischen Vereine eine eigene Qualifikationsrunde am 27. und 28. Dezember 2025 in Bad Sassendorf aus.