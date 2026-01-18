Sparkassen Masters: Ostinghausen schlägt Westfalia Dortmund im Finale

Aus über 100 Mannschaften haben 16 den finalen Endrundensonntag in Soest erreicht.

Als Top-Favoriten gelten die Lokalmatadore aus der Westfalenliga SV Westfalia Soest und SF Ostinghausen. Danach folgen Landesligist SuS Bad Westernkotten sowie sechs Bezirksligisten RW Westönnen, TuS SG Oestinghausen, BV Bad Sassendorf, Vatanspor Hemer, 1. SC Lippetal und FC Neheim-Erlenbruch.

"Geheimfavorit" dürfte der starke Dortmunder A-Ligist Westfalia Dortmund sein, der bekanntlich mit höherklassig erfahrenen Akteuren bestückt ist.

Als Außenseiter gehen die A-Ligisten Hammer SC, TuS Wadersloh, TuS Warstein, SC Sönnern, BW Alstedde und SG SW Suttrop/TV Kallenhardt ins Rennen.

Gespielt wird wie immer beim Sparkassen Masters im Doppel-K.o.-System. Erst bei einer zweiten Niederlage ist man ausgeschieden. Insgesamt wird ein Preisgeld an alle Finalisten von ca. 12.000 € ausgeschüttet. Ein langer Turniertag steht ab 11.30 Uhr bevor.

Alle Live-Ergebnisse lest ihr exklusiv auf FuPa.