Sparkassen Masters LIVE: Wer erreicht das Finalwochenende?

Nach einer Qualifikation für Reserve-Mannschaften (Kreisliga B bis D) laufen nun die sieben Vorrunden-Hallen, um sich ein Ticket für das große Final-Wochenende am 17./18. Januar in Soest zu sichern.

RW Westönnen (Bezirksliga) und der TuS Warstein (Kreisliga A) gewannen am vergangenen Wochenende die Vorrunden-Hallen in Werl und Warstein und sind sicher bei der Endrunde am 18. Januar dabei. 16 Mannschaften werden um das Sieger-Preisgeld von 3000 EUR spielen.

Die in Werl und Warstein auf Platz 2 und 3 platzierten SC Sönnern (Kreisliga A), FC Neheim-Erlenbruch (Bezirksliga), SG SW Suttrop/TV Kallenhardt (Kreisliga A) und TuS GW Allagen (Kreisliga A) haben die sog. Lucky-Loser-Runde am 17. Januar erreicht. Dort werden neun der 20 Mannschaften die Endrunde erreichen.

Ebenso steht fest, dass der SV Hilbeck (Bezirksliga, Platz 4 in Werl) am 17. Januar dabei ist, da sich sechs der sieben Viertplatzierten für die Lucky-Loser-Runde qualifizieren. Noch Chancen hat GW Steinhausen (Kreisliga B, Platz 4 in Warstein).

Ranking der Viertplatzierten:

1. SV Hilbeck 13:9 Tore

2. GW Steinhausen 7:7 Tore

FuPa Westfalen kooperiert offiziell mit dem Sparkassen Masters. Sämtliche Ergebnisse erfahrt ihr hier sowie natürlich auf der Homepage des Sparkassen Masters exklusiv.

Am Samstag sind lediglich die Gruppenletzten vorzeitig ausgeschieden. Alle anderen Vertreter können am Sonntag noch den Vorrunden-Sieg eintüten.

Alle Spielpläne und Ergebnisse in der Übersicht: