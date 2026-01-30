Sparkassen JuniorCup: Welche Teams schaffen es ins Verbands-Finale?

Der Sparkassen JuniorCup biegt auf die Zielgerade ein: Seit dem vergangenen Wochenende stehen die Bezirksmeister der zwölf Bezirke fest – und damit auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Verbandsvorrunde. 2.453 Teams kämpften in fünf Altersklassen nicht nur um die Meisterschaft, sondern auch um das begehrte Ticket für die nächste und entscheidende Runde auf Verbandsebene.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Nach intensiven und packenden Bezirkswettbewerben richtet sich der Blick nun auf die Verbandsvorrunde, die am 07./08. Februar an elf Turnierorten ausgetragen wird. Hier treffen die besten Mannschaften der B-, C- und D-Juniorinnen sowie der C- und D-Junioren aufeinander. Für sie alle geht es um den Einzug in die Verbandsendrunde des Sparkassen JuniorCup, die am 21. und 22. Februar in Ehningen (Stuttgart/Böblingen) stattfinden wird.
Die D-, C- und B-Juniorinnen spielen in ihren jeweiligen Altersklassen in vier Gruppen mit sechs Mannschaften. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für die Endrunde in Ehningen. Gespielt wird in Mögglingen (Ostwürttemberg), Weilimdorf (Stuttgart/Böblingen), Aichwald (Neckar/Fils), Ilshofen (Rems/Murr/Hal), Trossingen (Schwarzwald/Zollern) und Wendlingen (Neckar/Fils).
Auch bei den Junioren warten spannende Spiele: Die D- und C-Junioren spielen in fünf Gruppen mit je sechs Teams um den Einzug in die Verbandsendrunde. Neben dem Erstplatzierten qualifizieren sich auch die drei besten Gruppenzweiten. Die Turniere finden in Illerkirchberg (Donau/Iller), Althengstett (Nordschwarzwald), Aichwald (Neckar/Fils) und Obereisesheim (Franken).
Wir wünschen unseren Nachwuchskickern spannende Spiele und faire Duelle!