Sparkassen JuniorCup: Welche Teams schaffen es ins Verbands-Finale?

Nach intensiven und packenden Bezirkswettbewerben richtet sich der Blick nun auf die Verbandsvorrunde, die am 07./08. Februar an elf Turnierorten ausgetragen wird. Hier treffen die besten Mannschaften der B-, C- und D-Juniorinnen sowie der C- und D-Junioren aufeinander. Für sie alle geht es um den Einzug in die Verbandsendrunde des Sparkassen JuniorCup, die am 21. und 22. Februar in Ehningen (Stuttgart/Böblingen) stattfinden wird.

Juniorinnen: Viele Spielorte, ein Ziel

Die D-, C- und B-Juniorinnen spielen in ihren jeweiligen Altersklassen in vier Gruppen mit sechs Mannschaften. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für die Endrunde in Ehningen. Gespielt wird in Mögglingen (Ostwürttemberg), Weilimdorf (Stuttgart/Böblingen), Aichwald (Neckar/Fils), Ilshofen (Rems/Murr/Hal), Trossingen (Schwarzwald/Zollern) und Wendlingen (Neckar/Fils).

Junioren: Jeder Punkt zählt

Auch bei den Junioren warten spannende Spiele: Die D- und C-Junioren spielen in fünf Gruppen mit je sechs Teams um den Einzug in die Verbandsendrunde. Neben dem Erstplatzierten qualifizieren sich auch die drei besten Gruppenzweiten. Die Turniere finden in Illerkirchberg (Donau/Iller), Althengstett (Nordschwarzwald), Aichwald (Neckar/Fils) und Obereisesheim (Franken).

Wir wünschen unseren Nachwuchskickern spannende Spiele und faire Duelle!