Sparkassen JuniorCup: Qualifizierte Teams für Endrunden stehen fest

– Foto: Pohsygraphix

Der Sparkassen JuniorCup ist die offizielle Hallenmeisterschaft unserer Nachwuchs-Kicker*innen. Ausgetragen werden rund 700 Turniere mit 4.000 Mannschaften und 40.000 begeisterte Spielerinnen und Spieler im Bereich der D-/C-Junioren sowie D- bis B-Juniorinnen. Damit ist der Sparkassen JuniorCup ist die größte Hallenturnierserie in Württemberg.

Am vergangenen Wochenende wurden an insgesamt elf Turnierorten die Verbands-Vorrunden in fünf Altersklassen ausgetragen. Die besten Teams haben sich für die entscheidende Verbands-Endrunde qualiziert, die am 21./22. Februar in Ehningen ausgetragen wird.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den FV Löchgau (Sieger Gruppe 2), die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Sieger Gruppe 3), den FV Olympia Laupheim (Sieger Gruppe 4), die SGV Freiberg Fußball (Sieger Gruppe 5) sowie die TuS Ergenzingen (bester Gruppenzweiter) und den FV Ravensburg (drittbester Gruppenzweiter).

Als einzige Mannschaft ohne Punktverlust setzte sich in der Verbandsvorrunde der C-Junioren der TSV Neu-Ulm durch. Aus fünf Spielen holte das Team die maximale Ausbeute von 15 Punkten. Auch der VfR Aalen qualifizierte sich als Gruppenzweiter der Gruppe 1 für die Endrunde. Mit 12 Punkten und einer Tordifferenz von +10 stellen die Aalener den zweitbesten Gruppenzweiten.

Die Endrunde der C-Junioren findet am Sonntag, 22. Februar, ab 10:30 Uhr in Ehningen statt.

Verbandsendrunde der D-Junioren

In der Vorrunde in Obereisesheim blieb der VfR Heilbronn ohne Gegentor. Mit vier erzielten Treffern und 11 Punkten aus fünf Spielen zeigten die Heilbronner, dass Effizienz ausreicht, um den Einzug in die Endrunde zu schaffen. Als drittbester Gruppenzweiter qualifizierte sich zudem der FV Germania Degerloch für die Verbandsendrunde.

Ebenfalls mit dabei sind der FV Ravensburg (Sieger Gruppe 1), der SSV Reutlingen 1905 Fußball (Sieger Gruppe 2), der VfL Kirchheim/Teck (Sieger Gruppe 4), die Young Boys Reutlingen (Sieger Gruppe 5) sowie der SV Fellbach (bester Gruppenzweiter) und der FSV Hollenbach (zweitbester Gruppenzweiter).

Die Endrunde der D-Junioren wird am Samstag, 21. Februar, ab 10 Uhr in Ehningen ausgespielt.

Verbandsendrunde der B-Juniorinnen

Bei den B-Juniorinnen blieb der SV Unterjesingen in der Verbandsvorrunde ohne Punktverlust. Mit nur einer Niederlage – gegen den späteren Gruppensieger – qualifizierte sich auch die SG Altheim für die Endrunde des Sparkassen JuniorCup.

Das Teilnehmerfeld komplettieren der VfB Stuttgart (Sieger Gruppe 1), die SGM TURA Untermünkheim (Zweiter Gruppe 1), der SV Deuchelried (Sieger Gruppe 2), der ASV Spartania Eislingen (Zweiter Gruppe 2), der 1. FC Donzdorf (Sieger Gruppe 3) und die VfL Sindelfingen Ladies (Zweiter Gruppe 3).

Die Endrunde der B-Juniorinnen findet am Samstag, 21. Februar, ab 14:30 Uhr in Ehningen statt.

Verbandsendrunde der C-Juniorinnen

Die C-Juniorinnen des SV Deuchelried erzielten in der Verbandsvorrunde insgesamt 15 Tore und kamen damit auf eine Tordifferenz von +12. Ebenfalls 15 Treffer verbuchte der TSV Heimsheim, der mit einer Tordifferenz von +10 ebenfalls überzeugte. Als einzige Mannschaft ohne Gegentor qualifizierte sich neben Deuchelried und Heimsheim auch der VfB Stuttgart für die Endrunde.

Darüber hinaus sind die SGM SpVgg Satteldorf (Zweiter Gruppe 1), die SGM Baindt (Zweiter Gruppe 2), die SGM Wendlingen/Ötlingen (Sieger Gruppe 3), der SV Eutingen (Zweiter Gruppe 3) und die SGM Sulzbach/Oppenweiler (Zweiter Gruppe 4) mit dabei.

Die Endrunde der C-Juniorinnen wird am Sonntag, 22. Februar, ab 11 Uhr in Ehningen ausgetragen.

Verbandsendrunde der D-Juniorinnen

Bei den D-Juniorinnen setzten sich die SGM Baindt und der SV Jungingen ohne Punktverlust in der Vorrunde durch und qualifizierten sich als Gruppensieger für die Verbandsendrunde. Dicht dahinter belegte die TURA Untermünkheim mit vier Siegen und einem Unentschieden den ersten Platz in Gruppe 2.

Weitere Teilnehmer der Endrunde sind die TSG Backnang (Zweiter Gruppe 1), die SGM Aitrach (Zweiter Gruppe 2), der SV Horrheim (Sieger Gruppe 3), die VfL Sindelfingen Ladies (Zweiter Gruppe 3) und der SV Durchhausen (Zweiter Gruppe 4).