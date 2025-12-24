Sparkassen-Hallenmasters der Frauen kehren in Hagen zurück

Das Teilnehmerfeld vereint bekannte Namen und spannende Konstellationen. Mit dabei sind SC Berchum/Garenfeld, TSV Fichte Hagen, die neu formierte FSG Hagen (Fusion aus TSV Dahl und Hagen 11) sowie FC Silschede, SV Hohenlimburg und AY Yildiz Hagen.

Der Frauenfußball in Hagen steht wieder im Rampenlicht: Am Sonntag, 11. Januar 2026, laden die Sparkassen- und Hallenmasters in die Ischelandhalle Hagen ein. Ab 10 Uhr rollt der Ball, wenn sechs Teams aus dem Hagener Raum um den begehrten Hallentitel kämpfen. Die traditionsreiche Halle bietet dabei erneut den passenden Rahmen für schnellen, intensiven und technisch anspruchsvollen Hallenfußball.

Das Eröffnungsspiel bestreiten um 10 Uhr der SC Berchum/Garenfeld und der TSV Fichte Hagen. Die Gruppe B greift kurz darauf ins Geschehen ein, wenn um 10.18 Uhr der FC Silschede auf AE Yildiz Hagen trifft. Nach der Gruppenphase folgen die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und schließlich das Finale um 12.50 Uhr.

Gespielt wird nach den klassischen Hallenmasters-Regeln. Kurze Spiele, hohes Tempo, wenig Raum für Fehler. Die Ligazugehörigkeit tritt dabei in den Hintergrund: Während der SV Hohenlimburg als Landesligist und der FC Silschede aus der Bezirksliga mit einer gewissen Favoritenrolle anreisen, wissen alle Beteiligten, dass in der Halle andere Gesetze gelten. Teams aus der Kreisliga A wie TSV Fichte Hagen und SC Berchum/Garenfeld oder der kreisliga B wie AY Yildiz Hagen und die FSG Hagen haben hier beste Chancen, für Überraschungen zu sorgen.

Besonders gespannt blickt man auf die FSG Hagen, die nach ihrer Neuausrichtung erstmals als vollständig eingespielte Einheit bei den Hallenmasters auftritt. Das Turnier bietet der jungen Spielgemeinschaft eine ideale Bühne, sich im Hagener Fußball zu präsentieren. Genau so bei Ay Yildiz als neuer Verein in Hagen.

Über den sportlichen Wettbewerb hinaus soll das Turnier auch ein Zeichen setzen. Der Frauenfußball in Hagen ist aktuell noch überschaubar aufgestellt, Veranstaltungen wie die Hallenmasters sollen zeigen, welches Potenzial vorhanden ist. Die Hoffnung der Organisatoren: Perspektivisch wieder größere Teilnehmerfelder, mehr Sichtbarkeit und wachsende Begeisterung.

Die Ischelandhalle ist dabei längst ein bewährter Austragungsort für hochklassigen Sport. Wenn Phoenix Hagen im Basketball oder Eintracht Hagen im Handball ihre Spiele auf Profi- und Bundesliganiveau austragen, ist die Halle regelmäßig gut besucht. Diese sportliche Strahlkraft soll auch den Frauenfußball weiter tragen. Noch liegt dieser in Hagen in der öffentlichen Wahrnehmung hinter anderen Sportarten zurück, umso größer ist die Hoffnung, dass die Hallenmasters viele Fußballinteressierte anziehen und zeigen, welches Tempo, welche Intensität und welche Qualität der Frauenfußball bieten kann.

Die Sparkassen-Hallenmasters verstehen sich damit nicht nur als sportlicher Wettbewerb, sondern auch als Impulsgeber. Die Spielerinnen und Vereine hoffen auf zahlreiche Zuschauer, faire Spiele und eine Atmosphäre, die dem Turnier gerecht wird. Ziel bleibt es, den Frauenfußball in Hagen weiter voranzubringen, damit die Ischelandhalle auch in diesem Bereich zunehmend zur gut gefüllten Bühne wird.