Sparkassen Hallencup startet: Vorjahresfinalist am Abend gefordert

Der Sparkassen Hallencup feiert sein 40. Jubiläum – und der Startschuss fällt am heutigen Montagabend in der Festhalle Birkesdorf. Mit den Gruppen A und B beginnt die Vorrunde eines traditionsreichen Hallenturniers, das mit 24 Mannschaften stark besetzt ist. Der Modus ist klar und kompromisslos: Acht Gruppen mit je drei Teams, nur die Gruppensieger haben die Chance sich für die Endrunde am 5. Januar zu qualifizieren.

Der 40. Sparkassen Hallencup setzt auch in diesem Jahr auf ein bewährtes Turnierformat. In der Vorrunde kämpfen 24 Mannschaften in acht Dreiergruppen um den Einzug in die Endrunde. Jede Partie hat Endspielcharakter, da nur der jeweilige Gruppensieger weiterkommt. Fehler lassen sich in diesem Modus kaum korrigieren. Auftakt in der Festhalle Birkesdorf

Heute eröffnen die Gruppen A und B das Turniergeschehen. Austragungsort ist die Festhalle Birkesdorf, jede Begegnung dauert 20 Minuten. In Gruppe A trifft der 1. FC Düren auf die SG Türkischer SV Düren und den TuS Langerwehe. Der 1. FC Düren geht als Mittelrheinligist in diese Vorrundengruppe und misst sich mit zwei Bezirksligisten. Der Auftakt erfolgt um 18:00 Uhr mit der Partie gegen den TuS Langerwehe.