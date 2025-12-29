Sparkassen Hallencup startet: Vorjahresfinalist am Abend gefordert

Der Sparkassen Hallencup feiert sein 40. Jubiläum – und der Startschuss fällt am heutigen Montagabend in der Festhalle Birkesdorf. Mit den Gruppen A und B beginnt die Vorrunde eines traditionsreichen Hallenturniers, das mit 24 Mannschaften stark besetzt ist. Der Modus ist klar und kompromisslos: Acht Gruppen mit je drei Teams, nur die Gruppensieger haben die Chance sich für die Endrunde am 5. Januar zu qualifizieren.
Der 40. Sparkassen Hallencup setzt auch in diesem Jahr auf ein bewährtes Turnierformat. In der Vorrunde kämpfen 24 Mannschaften in acht Dreiergruppen um den Einzug in die Endrunde. Jede Partie hat Endspielcharakter, da nur der jeweilige Gruppensieger weiterkommt. Fehler lassen sich in diesem Modus kaum korrigieren.
Heute eröffnen die Gruppen A und B das Turniergeschehen. Austragungsort ist die Festhalle Birkesdorf, jede Begegnung dauert 20 Minuten.
In Gruppe A trifft der 1. FC Düren auf die SG Türkischer SV Düren und den TuS Langerwehe. Der 1. FC Düren geht als Mittelrheinligist in diese Vorrundengruppe und misst sich mit zwei Bezirksligisten. Der Auftakt erfolgt um 18:00 Uhr mit der Partie gegen den TuS Langerwehe.
Noch prominenter besetzt ist Gruppe B. Mit den Sportfreunden Düren ist der Vorjahresfinalist am Start. Das Team aus der Mittelrheinliga trifft auf Ausrichter Viktoria Arnoldsweiler und Germania Lich-Steinstraß, beide aus der Landesliga. Die Sportfreunde eröffnen ihre Gruppe um 18:30 Uhr gegen Viktoria Arnoldsweiler und gelten als Favorit auf den Gruppensieg, müssen sich diesen aber in nur zwei Spielen erarbeiten.
Der Spielplan des Abends ist eng getaktet. Nach den beiden Auftaktspielen folgen um 19:00 und 19:30 Uhr die Begegnungen der jeweils noch nicht eingesetzten Teams gegen die Verlierer der ersten Partien. Ab 20:00 Uhr fallen dann die endgültigen Entscheidungen in den Gruppen A und B, wenn die Gewinner der Auftaktspiele auf die verbleibenden Gegner treffen. Spätestens um 20:30 Uhr stehen die ersten beiden Gruppensieger des Turniers fest.
Alle Begegnungen des Sparkassen Hallencups werden umfassend begleitet. Sämtliche Spiele sind bei FuPa im Liveticker zu verfolgen, zusätzlich stehen die besten Szenen als Highlight-Clips zur Verfügung. Damit bleibt kein Moment dieses Jubiläumsturniers unbeobachtet, auch für alle, die nicht in der Festhalle Birkesdorf vor Ort sein können.