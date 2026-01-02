Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sparkassen-Hallencup: Finalrunde der Herren im Livestream
Wer gewinnt die 40. Ausgabe des Hallencups der Sparkasse? Die Entscheidung fällt am 5. Januar. Wer es nicht schafft, vor Ort zu sein, kann bei uns live dabei sein. Wir übertragen die Spiele auf unserer Website.
Am 5. Januar 2026 findet in der Halle an der Neuköllner Straße in Aachen die Finalrunde des Sparkassen-Hallencups 2026 statt.
Wir übertragen das größte Hallenturnier der Region live auf unserer Website – mit vier Kameras und einem Live-Kommentator. Die Übertragung startet um 17:50 Uhr.