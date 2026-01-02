Sparkassen-Hallencup: Finalrunde der Herren im Livestream

Wer gewinnt die 40. Ausgabe des Hallencups der Sparkasse? Die Entscheidung fällt am 5. Januar. Wer es nicht schafft, vor Ort zu sein, kann bei uns live dabei sein. Wir übertragen die Spiele auf unserer Website.

Am 5. Januar 2026 findet in der Halle an der Neuköllner Straße in Aachen die Finalrunde des Sparkassen-Hallencups 2026 statt.

Wir übertragen das größte Hallenturnier der Region live auf unserer Website – mit vier Kameras und einem Live-Kommentator. Die Übertragung startet um 17:50 Uhr.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de