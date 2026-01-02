Sparkassen-Hallencup: Finalrunde der Damen im Livestream

Wer gewinnt 2026 den prestigeträchtigen Hallencup der Sparkasse? Das Finale steht am Sonntag an der Neuköllner Straße an. Wer es nicht schafft, selbst vor Ort zu sein, kann bei uns live dabei sein. Wir übertragen die Spiele auf unserer Website.

Acht Teams, ein prestigeträchtiger Pokal: Am 4. Januar 2026 findet in der Halle an der Neuköllner Straße in Aachen die Finalrunde der Damen um den Sparkassen-Hallencup 2026 statt. Wir übertragen den Finaltag live auf unserer Website.

Am Samstag ab 11.50 Uhr sind wir mit vier Kameras und einem Live-Kommentator vor Ort. Wer es also nicht schafft, selbst in die Halle an der Neuköllner Straße zu kommen, kann sich alle Partien des Tages bei uns im Stream anschauen und live mitfiebern.