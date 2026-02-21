Sparkassen Hallencup 2027: Termine stehen bereits fest Herren- und Frauenturnier terminiert von Andreas Santner · Heute, 07:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Rund sechs Wochen ist das Finale des 40. Sparkassen Hallencups her, in dem sich der VfL Vichttal im Finale gegen den SG TSV Düren durchsetzte. Schon jetzt stehen die Termine für die Turniere in der Winterpause 2026/27 fest.

Auslosung:

Die Auslosung findet am 16. November 2026 um 17:00 Uhr statt

Die Vorrunden-Turniere der Männer:

28. Dezember 2026 ab 18:00 Uhr in der Karl-Fischer-Halle, Erkelenz

29. Dezember 2026 ab 18:00 Uhr in der Sporthalle Birkesdorf, Düren

04. Januar 2027 ab 18:00 Uhr in der Neuköllner Straße, Aachen

05. Januar 2027 ab 18:00 Uhr in der Neuköllner Straße, Aachen

Final-Turnier:

06. Januar 2027 ab 18:00 Uhr in der Neuköllner Straße Aachen

Vorrunden-Turniere der Frauen:

27. Dezember 2026 ab 12:00 Uhr in der Karl-Fischer-Halle, Erkelenz