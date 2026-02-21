Sparkassen Hallencup 2027: Termine stehen bereits fest

Rund sechs Wochen ist das Finale des 40. Sparkassen Hallencups her, in dem sich der VfL Vichttal im Finale gegen den SG TSV Düren durchsetzte. Schon jetzt stehen die Termine für die Turniere in der Winterpause 2026/27 fest.
Auslosung:
Die Auslosung findet am 16. November 2026 um 17:00 Uhr statt
Die Vorrunden-Turniere der Männer:
28. Dezember 2026 ab 18:00 Uhr in der Karl-Fischer-Halle, Erkelenz
29. Dezember 2026 ab 18:00 Uhr in der Sporthalle Birkesdorf, Düren
04. Januar 2027 ab 18:00 Uhr in der Neuköllner Straße, Aachen
05. Januar 2027 ab 18:00 Uhr in der Neuköllner Straße, Aachen
Final-Turnier:
06. Januar 2027 ab 18:00 Uhr in der Neuköllner Straße Aachen
Vorrunden-Turniere der Frauen:
27. Dezember 2026 ab 12:00 Uhr in der Karl-Fischer-Halle, Erkelenz
Final-Turnier:
03. Januar 2027 ab 12:00 Uhr in der Neuköllner Straße Aachen