Sparkassen-Hallencup 2023 Einladung zum Sparkassen Hallencup der Herren 2023

Liebe Fußballfreunde!

Wir freuen uns, Ihre 1. Mannschaft zum 38. Sparkassen Hallencup der Herren 2023 einzuladen. Dies tun wir ganz besonders im Namen des Titelsponsors und unserer Medienpartner Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten.

Gespielt wird genau wie im vergangenen Jahr in vier Vorrunden mit jeweils zwei Dreiergruppen in Aachen, Düren und Heinsberg. Für die Endrunde qualifizieren sich neben den vier Tagessiegern der beste Zweite der Spieltage in Düren und Heinsberg und der beste Zweite der Aachener Spieltage. Genauere Informationen haben wir für Sie beigelegt.

03.01.2023 - Vorrunde Heinsberg (Ausrichter: SC 09 Erkelenz)

04.01.2023 - Vorrunde Düren (Ausrichter: Viktoria Arnoldsweiler)

05.01.2023 - Vorrunde Aachen 1 (Ausrichter: DJK FV Haaren)

06.01.2023 - Vorrunde Aachen 2 (Ausrichter: DJK FV Haaren)

05.01.2023 - Endrunde (Ausrichter: DJK FV Haaren)

Die Auslosung der Vorrundengruppen erfolgt am 14. November 2022 um 17 Uhr im vierten Stock der Sparkassen-Zentrale (Abteilung Berufliche Bildung), Friedrich-Wilhelm-Platz 1–4 in Aachen (Elisengalerie).

Dort erhalten Sie auch das Ihnen zustehende Kartenkontingent.

Bitte teilen Sie uns bis zum 01. November 2022 per E-Mail an kranzi.hs@freenet.de mit, ob Sie an dem Turnier teilnehmen und mit wie vielen Personen Sie zur Auslosung kommen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ein schönes Turnier und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Michael Kranz