Sparkassen-Cup Nagold: Croatia stürmt, Nagold glänzt doppelt

Der Nagolder Sparkassen-Cup hat am heutigen Samstag seinen zweiten Turniertag erlebt – und die Halle bekam in 14 Minuten Spielzeit pro Partie alles serviert, was dieses Format so gnadenlos macht: Serien, Einbrüche, Ausrufezeichen. In der Gruppe B setzte sich der SV Croatia Reutlingen an die Spitze, in der Gruppe C dominierte der VfL Nagold mit Wucht und Ordnung. Einige Ergebnisse waren so deutlich, dass sie nicht nur Punkte brachten, sondern ein ganzes Stimmungsbild in Zahlen gossen.

Turnierlogik: 14 Minuten, kein Schutzraum Der zweite Turniertag steht unter dem Zeichen einer Spielzeit, die jede Unachtsamkeit sofort bestraft. 14 Minuten sind lang genug, um ein Spiel zu drehen – und kurz genug, um nach einem Rückschlag kaum noch Luft zu finden. Genau diese Spannung zieht sich durch die Resultate: knappe Kanten wechseln mit Ergebnissen, die in der Halle wie ein Schlag wirken.

Gruppe B: Croatia Reutlingen setzt den Ton

In der Gruppe B führt der SV Croatia Reutlingen mit 18 Punkten und 28:6 Toren das Feld an. Die Bilanz dieses Tages ist die eines Teams, das seine Spiele klar auf Ergebnis schaltet: 4:2 gegen den SC Neubulach, 5:2 gegen den SV Althengstett, 2:0 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen, 8:0 gegen den SV Wannweil und zum Abschluss ein 5:1 gegen den VfL Nagold. Das ist nicht nur eine Punktesammlung, sondern ein Turniersignal: Stabilität hinten, Konsequenz vorn.

Gruppe B: Althengstett bleibt Verfolger – mit Wucht

Der SV Althengstett steht mit 15 Punkten und 31:11 Toren auf Rang zwei. Dieses Torverhältnis ist geprägt von klaren Siegen: 7:1 gegen den SV Wannweil, 6:1 gegen den VfL Nagold und besonders das 10:1 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen. Dazu kommen zwei 2:0-Erfolge gegen den SC Neubulach – und ein 4:3 gegen die Spvgg Freudenstadt. Gleichzeitig zeigen die Niederlagen gegen Croatia (2:5) und gegen Freudenstadt (3:4) die andere Seite der Halle: Wer vorn aufdreht, muss hinten trotzdem jeden Moment verteidigen.

Gruppe B: Freudenstadt und Nagold im engen Mittelfeldkampf

Die Spvgg Freudenstadt und der VfL Nagold stehen jeweils bei 9 Punkten, getrennt durch das Torverhältnis: Freudenstadt 25:13, Nagold 19:18. Freudenstadt setzte deutliche Akzente mit dem 7:0 gegen Wannweil und einem 7:0 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen, dazu ein 4:1 gegen Neubulach. Gleichzeitig gab es Rückschläge: 3:4 gegen Nagold, 3:4 gegen Althengstett und 1:4 gegen Croatia. Der VfL Nagold pendelte ebenso zwischen Befreiung und Schmerz: ein 4:3 gegen Freudenstadt, ein 4:2 gegen Göttelfingen/Baisingen und ein 9:0 gegen Wannweil – aber auch ein 0:2 gegen Neubulach und das 1:5 gegen Croatia. Diese Gruppe zeigt, wie schnell die Waage kippt: drei gute Minuten können tragen, drei schlechte alles reißen.

Gruppe B: Neubulach punktet clever, Schlusslicht Wannweil erlebt die Härte

Der SC Neubulach sammelt 7 Punkte bei 17:12 Toren – eine Bilanz mit klarer Kante. Das 2:0 gegen den VfL Nagold sticht heraus, ebenso das 10:0 gegen den SV Wannweil. Dazu kommt ein 2:2 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen und ein 2:0 gegen Althengstett. Göttelfingen/Baisingen steht mit 4 Punkten und 6:25 Toren auf Rang sechs, holt aber immerhin zwei Siege: 1:0 gegen Wannweil und später ein 2:2 gegen Neubulach. Ganz unten bleibt der SV Wannweil punktlos: 0 Punkte, 1:42 Tore – dazu klare Niederlagen wie 0:7 gegen Freudenstadt, 0:9 gegen Nagold, 0:8 gegen Croatia und 0:10 gegen Neubulach. Solche Zahlen sind im Hallenfußball keine Statistik – sie sind ein dauernder Druck, der von Spiel zu Spiel schwerer wird.

Gruppe C: VfL Nagold dominiert – zweimal, aber eindeutig

In der Gruppe C steht der VfL Nagold nach dem Turniertag mit 15 Punkten und 36:6 Toren an der Spitze. Die Resultate sind ein Statement: 11:1 gegen den TSV Haiterbach, 4:2 gegen den SV Schönbronn, 6:2 gegen den VfL Herrenberg und ein 8:0 gegen die Sportfreunde Gechingen. Gleichzeitig ist bemerkenswert, dass in dieser Gruppe auch der VfL Nagold 3 vertreten ist – und das direkte Duell endete klar: VfL Nagold gewann 7:1 gegen VfL Nagold 3. Der Wettbewerb bekommt dadurch eine besondere Schärfe: interne Rivalität, aber keine Schonung, weil die Tabelle keine Ausnahmen kennt.

Gruppe C: Gechingen hält Rang zwei, Schönbronn bleibt dran

Die Sportfreunde Gechingen stehen mit 12 Punkten und 18:16 Toren auf Platz zwei. Der Tag enthält beides: ein 5:2 gegen Schönbronn, ein 2:1 gegen Herrenberg, ein 7:2 gegen Haiterbach und ein 4:3 gegen VfL Nagold 3 – aber auch die klare 0:8-Niederlage gegen den VfL Nagold. Der SV Schönbronn folgt mit 9 Punkten und 14:13 Toren, gewinnt 4:0 gegen Haiterbach und 1:0 gegen Herrenberg, verliert aber 2:5 gegen Gechingen, 2:4 gegen Nagold und am Ende 4:5 gegen VfL Nagold 3. Dahinter rangiert Haiterbach mit 4 Punkten (7:24 Tore) und einem 1:1 gegen Herrenberg, VfL Nagold 3 hat 3 Punkte (12:19 Tore), Herrenberg bleibt bei 1 Punkt und 4:13 Toren. Die Zahlen erzählen von Abständen – und zugleich davon, wie viel jede kleine Serie in dieser kurzen Spielzeit verändern kann.

Ausblick: Sonntag bringt neue Gruppen und die K.o.-Phase

Am morgigen Sonntag, 4. Januar 2026, geht es mit drei neuen Gruppen weiter: In Gruppe 1 treten FC Holzhausen, SV Althengstett, SV Schönbronn, VfL Herrenberg und VfL Nagold an. Gruppe 2 umfasst SSC Donaueschingen, TSG Balingen II, SV Croatia Reutlingen, Sportfreunde Gechingen und TSV Haiterbach. In Gruppe 3 stehen VfL Nagold, VfL Nagold II, Spvgg Freudenstadt, SC Neubulach und SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden. Der Spieltag startet um 11:00 Uhr, die Viertelfinals beginnen um 17:30 Uhr, die Halbfinals folgen um 18:22 Uhr, das Spiel um Platz 3 ist für 19:10 Uhr angesetzt, das Finale für 19:23 Uhr. Nach diesem zweiten Turniertag ist die Spannung klar verteilt: Croatia Reutlingen und der VfL Nagold haben heute die Maßstäbe gesetzt – und morgen müssen alle anderen zeigen, ob sie diesem Tempo standhalten können.