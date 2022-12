Sparkassen-Cup geht in die 20. Auflage Die Fußballmannschaften Südthüringens ziehen auf das Hallenparkett um. Diese neue Hallensaison startet gleich mit einem attraktiven Hallenturnier.

Nach einer dreijährigen Zwangspause gibt es endlich wieder Hallenfußball. Zum nunmehr bereits 20. Mal steigt heuer dieses Turnier. Somit feiert der Sparkassen-Cup 2022 auch ein kleines rundes Jubiläum. Insgesamt acht Teams aus der Landesklasse, der Kreisoberliga und Kreisliga kämpfen hier um den schmucken neuen Wanderpokal der Kreissparkasse.

Der Lokalmatador aus Hildburghausen geht als höchstklassige Mannschaft und somit auch als Favorit ins Turnier. Das Starterfeld wird von den Kreisoberligisten Erlau, Veilsdorf, Westhausen und Schönbrunn sowie die beiden Kreisligisten Hildburghausen II und Häselrieth komplettiert.

Titelverteidiger ist die SG Glücksbrunn Schweina. Der Vertreter aus Westthüringen, im Sommer in die Thüringenliga aufgestiegen, kann leider nicht am Start sein. Die Mannschaft von Trainer Olaf Gabriel hat am Wochenende in der Verbandsliga - ja draußen auf dem Großfeld - noch ein Pflichtspiel auszutragen. Aber sie kommen dann im Januar zum XXL-Cup nach Hildburghausen.



Gespielt wird zunächst in zwei 4-Gruppen. Die Gruppenersten und -zweiten spielen im Überkreuzvergleich die Teilnahme am Spiel um Platz 3 und um das Finale aus. Die Gruppendritten und Gruppenvierten ermitteln per Strafstoßschießen die Plätze 5 und 7.

Das End- und die Platzierungsspiele werden bei Unentschieden durch Neunmeterschießen entschieden. Die Spielzeit für die Vorrunden- und Entscheidungsspiele beträgt zwölf Minuten. Los geht es gleich mit einem Nachbarschaftsderby. Denn die Auftaktbegegnung des mit insgesamt 18 Turnierspielen recht umfangreichen Samstagprogramms bestreiten Gastgeber Hildburghausen und der SV EK Veilsdorf. In der ersten Begegnung der Gruppe B stehen sich mit Erlau und Westhausen zwei Kreisoberligisten gegenüber.



Die Sieger (bisher neun verschiedene) beim Sparkassen-Cup in chronologischer Reihenfolge waren: