 2026-07-09T13:54:06.091Z

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Sparkassen-Cup: Erste Runde ist durch, Achtelfinale ist komplett

Sparkassen-Cup +++ Der SV Wacker Felgeleben sorgt am Sonntag für die nächste Überraschung

von Kevin Gehring · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Gehring

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Sparkassen-Cup
SC Bernburg
Staßfurt
U.Schönebeck
Plötzkau

Das Achtelfinale beim 24. Sparkassen-Cup ist komplett: Am Sonntag gingen die letzten vier Partien im traditionellen Vorbereitungsturnier im Salzlandkreis über die Bühne. Erneut gab es dabei eine große Überraschung.

Der nächste Landesklasse-Vertreter musste sich frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschieden. Beim Salzlandligisten SV Wacker Felgeleben musste sich der SV Plötzkau am Sonntag mit 2:3 geschlagen geben. Florian Schmidt erzielte dabei alle drei Treffer für die Hausherren.

Fünf von sechs Landesklasse-Vertretern schon ausgeschieden

Von den sechs gestarteten Landesklasse-Teams ist damit nach der ersten Runde nur noch eines übrig: Der Aufsteiger SC Seeland löste seine Aufgabe am Sonntag sehr souverän und setzte sich beim FSV Eiche Pobzig angeführt von Viererpacker Chris Tim Linow mit 10:0 durch. Außerdem sicherten sich der SV Sankt Georg Hecklingen (4:1 gegen den FSV Drohndorf-Mehringen) und der SC Bernburg (6:0 beim SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) noch ihre Tickets für das Achtelfinale.

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Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
3
2

Heute, 14:00 Uhr
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
SC Seeland
SC SeelandSeeland
0
10
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
0
6
Abpfiff

Damit ist das Achtelfinale im 24. Sparkassen-Cup für den Freitagabend komplett. Unter anderem fordert der Kreisliga-Aufsteiger ESV Lokomotive Güsten nach dem Überraschungscoup über Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge den Salzlandligisten SV Blau-Weiß Pretzien heraus. Der SV Wacker Felgeleben darf sich auf das Stadtderby gegen Landesligist Union Schönebeck freuen. Vorjahresfinalist SV 09 Staßfurt gastiert beim Kreisligisten TSG Calbe und der Titelverteidiger aus Bernburg reist nach Hecklingen.

Die Achtelfinal-Paarungen im 24. Sparkassen-Cup

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
18:30

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
18:30

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
18:30

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
18:30

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
18:30

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
18:30

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
18:30live

Fr., 17.07.2026, 18:30 Uhr
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
SC Seeland
SC SeelandSeeland
18:30