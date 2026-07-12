Sparkassen-Cup: Erste Runde ist durch, Achtelfinale ist komplett

– Foto: Kevin Gehring

Das Achtelfinale beim 24. Sparkassen-Cup ist komplett: Am Sonntag gingen die letzten vier Partien im traditionellen Vorbereitungsturnier im Salzlandkreis über die Bühne. Erneut gab es dabei eine große Überraschung.

Der nächste Landesklasse-Vertreter musste sich frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschieden. Beim Salzlandligisten SV Wacker Felgeleben musste sich der SV Plötzkau am Sonntag mit 2:3 geschlagen geben. Florian Schmidt erzielte dabei alle drei Treffer für die Hausherren.

Fünf von sechs Landesklasse-Vertretern schon ausgeschieden

Von den sechs gestarteten Landesklasse-Teams ist damit nach der ersten Runde nur noch eines übrig: Der Aufsteiger SC Seeland löste seine Aufgabe am Sonntag sehr souverän und setzte sich beim FSV Eiche Pobzig angeführt von Viererpacker Chris Tim Linow mit 10:0 durch. Außerdem sicherten sich der SV Sankt Georg Hecklingen (4:1 gegen den FSV Drohndorf-Mehringen) und der SC Bernburg (6:0 beim SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) noch ihre Tickets für das Achtelfinale.