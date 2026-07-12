Sparkassen-Cup: Erste Runde ist durch, Achtelfinale ist komplett

Das Achtelfinale beim 24. Sparkassen-Cup ist komplett: Am Sonntag gingen die letzten vier Partien im traditionellen Vorbereitungsturnier im Salzlandkreis über die Bühne. Erneut gab es dabei eine große Überraschung.
Der nächste Landesklasse-Vertreter musste sich frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschieden. Beim Salzlandligisten SV Wacker Felgeleben musste sich der SV Plötzkau am Sonntag mit 2:3 geschlagen geben. Florian Schmidt erzielte dabei alle drei Treffer für die Hausherren.
Von den sechs gestarteten Landesklasse-Teams ist damit nach der ersten Runde nur noch eines übrig: Der Aufsteiger SC Seeland löste seine Aufgabe am Sonntag sehr souverän und setzte sich beim FSV Eiche Pobzig angeführt von Viererpacker Chris Tim Linow mit 10:0 durch. Außerdem sicherten sich der SV Sankt Georg Hecklingen (4:1 gegen den FSV Drohndorf-Mehringen) und der SC Bernburg (6:0 beim SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) noch ihre Tickets für das Achtelfinale.
Damit ist das Achtelfinale im 24. Sparkassen-Cup für den Freitagabend komplett. Unter anderem fordert der Kreisliga-Aufsteiger ESV Lokomotive Güsten nach dem Überraschungscoup über Landesliga-Absteiger SV 08 Baalberge den Salzlandligisten SV Blau-Weiß Pretzien heraus. Der SV Wacker Felgeleben darf sich auf das Stadtderby gegen Landesligist Union Schönebeck freuen. Vorjahresfinalist SV 09 Staßfurt gastiert beim Kreisligisten TSG Calbe und der Titelverteidiger aus Bernburg reist nach Hecklingen.