Sparkassen Bundesliga Cup mit Bayern, VfB, Schalke, Hertha, Frankfurt

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Am morgigen Freitag, den 10. Juli 2026, beginnt in Schwäbisch Hall der Sparkassen Bundesliga Cup der A-Jugend. Der Gastgeber empfängt sieben renommierte Nachwuchsmannschaften zu einem dreitägigen Turnier. Die Vorfreude auf ein Wochenende voller sportlicher Leidenschaft und intensiver Duelle ist im Vorfeld deutlich spürbar.

Auftakt vor heimischer Kulisse

Die Vorfreude weicht einer spürbaren sportlichen Anspannung, wenn das Turnier am morgigen Freitag im Optima-Sportpark eröffnet wird. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall treten als Gastgeber an und bestreiten um 14:15 Uhr das erste Spiel der Gruppe 1 gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Es ist der Startschuss für ein intensives Wochenende, an dem die U19-Talente auf großer Bühne ihre Leistungsfähigkeit und ihre Hingabe für den Fußball unter Beweis stellen werden.

Hochkarätige Gruppenkonstellationen

Die Zusammensetzung der Gruppen verspricht von Beginn an packende Begegnungen auf dem Rasen. In der Gruppe 1 messen sich die gastgebenden Sportfreunde Schwäbisch Hall mit der TSG 1899 Hoffenheim, dem VfB Stuttgart sowie dem FC Schalke 04. Ebenso brisant ist die Gruppe 2 besetzt: Hier treffen Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und der FC Bayern München aufeinander. Jede der acht Mannschaften wird mit dem unbedingten Willen antreten, in diesem dichten Teilnehmerfeld zu überzeugen.

Ein straffes Programm voller Intensität

Der Turnierplan verlangt den A-Jugend-Akteuren physisch wie mental alles ab. Bereits am Freitag folgen nach dem Eröffnungsspiel drei weitere Duelle, darunter die Partie zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt um 15:15 Uhr, gefolgt vom FC Schalke 04 gegen die TSG 1899 Hoffenheim um 16:30 Uhr und dem SC Freiburg gegen Hertha BSC um 17:30 Uhr. Der Samstag steht ganz im Zeichen eines unermüdlichen Einsatzes in der Vorrunde: Von 9:15 Uhr am Morgen bis zum letzten Anpfiff um 16:15 Uhr absolvieren die Mannschaften acht weitere Partien. Diese dichte Taktung erfordert höchste Präsenz.

Der spannungsgeladene Schlusstag

Am Sonntag, den 12. Juli 2026, erreicht der Wettbewerb seinen entscheidenden Höhepunkt. Ab 09:30 Uhr beginnen die Platzierungsspiele mit dem Spiel um Platz 7. Um 10:45 Uhr und 11:45 Uhr kämpfen die verbliebenen Teams in den beiden Halbfinals um den Einzug in das Endspiel. Nach den Spielen um Platz 5 (12:45 Uhr) und Platz 3 (14:00 Uhr) gipfelt das Wochenende schließlich im großen Finale um 15:00 Uhr. Dann wird sich zeigen, welche Mannschaft am Ende die größte sportliche Ausdauer bewiesen hat und sich den Titel beim Sparkassen Bundesliga Cup sichert.