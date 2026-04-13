Spannungsabfall kostet den SSV fast Punkte im Abstiegskampf Der SSV Berghausen siegt in der Bezirksliga in Wuppertal mit 4:3 – nach 4:0-Führung. So richtige Glücksgefühle kommen deshalb bei Trainer Ralf Dietrich nicht auf, er weiß aber, dass der Schritt in der Tabelle ein wichtiger war. von RP / Tobias Brücker · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Berghausen siegt im Kellerduell – Foto: wilhelm gundlach

Eigentlich hätte bei den Spielern und Verantwortlichen von Bezirksligist SSV Berghausen zumindest kurzzeitig ein Gefühl der Erleichterung einsetzen können, gewann die Mannschaft doch das Kellerduell bei Viktoria Rott torreich mit 4:3 (2:0). Zumal es dem SSV durch den Erfolg erstmals seit Wochen möglich war, sich – zwar denkbar knapp, aber dennoch – aus der Abstiegszone zu verabschieden. Doch aufgrund des Spielverlaufs samt zwischenzeitlicher Vier-Tore-Führung wollte sich bei Trainer Ralf Dietrich kein übermäßig starkes Glücksempfinden einstellen. Zu sehr mussten er und seine Schützlinge um den wichtigen Sieg zittern.

Dementsprechend zwiegespalten präsentierte sich der Trainer. Im Prinzip sei die Partie gewonnen gewesen, hätte seine Elf doch nur weitergemacht. „Wir haben dann nicht mehr so intensiv verteidigt und offensiv gespielt“, bemängelte er. „Wir sind alle lang genug im Fußball dabei, um zu wissen: Dann kriegst du diesen Schalter nicht mehr umgelegt.“ Einen echten Vorwurf wollte er der jungen Truppe ob ihrer Jugendlichkeit daraus nicht machen. Einzig, dass sie in den letzten Zügen der Begegnung nicht mehr sauber verteidigte: „Ich hoffe, dass wir daraus lernen – das ist, was ich will.“ Im Minutentakt Bälle im Strafraum Eine nicht kleine Rolle habe der Platz der Viktoria gespielt, der mit seinen Maßen gerade so den Regularien entspricht und als einer der kleinsten der Region gilt. „Die Bälle flogen im Minutentakt in die Strafräume“, beschrieb Dietrich. Obgleich es nur zuweilen zu echten Möglichkeiten kam. Während die Hausherren laut Dietrich nahezu ausschließlich mit langen Bällen agierten, bemühte sich der SSV oftmals um einen Aufbau seiner Angriff. „Und das wurde belohnt“, so Dietrich.

Erstmals war das nach einer Viertelstunde der Fall: Stürmer Dariusz-Alexander Tontsch verwertete am zweiten Pfosten eine Hereingabe von Justin Bartoschek zur Führung (15.). Mit Benedikt Brusberg gelang wenige Minuten später einem der wenigen Routiniers die Verdopplung des Abstandes, da er sich aus rund 15 Metern ein Herz fasste und den Ball mit dem rechten Vollspann satt in den linken Winkel schoss (24.). Mit dem 2:0 der Gäste ging es in die Kabinen. Tontsch schnürt einen Dreierpack Berghausen kam besser aus der Pause und war mit Tontsch gleich zweifach erfolgreich: Zunächst war der 21-Jährige nach einem Verständigungsfehler zwischen Innenverteidigung und Viktoria-Schlussmann Nkosiphile Henrich Dube zur Stelle (52.), dann traf er nach einem hohen Ballgewinn im direkten Duell mit dem Torhüter zum Dreierpack (68.). Der Stürmer verdient sich durch seine Leistungen der vergangenen Wochen ein Extralob seines Trainers. Dietrich: „Er ist wirklich unser Mann der Stunde momentan.“ Als Coach sei man gleichwohl quasi chronisch nie so ganz zufrieden, sodass Dietrich zumindest anmerkte, dass Tontsch die Bälle gegen die Wuppertaler in der Spitze etwas besser hätte festmachen müssen. Und da der junge Angreifer vereinzelt ein Heißsporn ist, musste Dietrich ihn für die letzte Viertelstunde auf die Bank nehmen.