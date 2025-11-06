Spannungen, aber keine Eskalation bei der Villinger-Hauptversammlung

Wie soll man diese Stimmung beschreiben? Angespannte Ruhe? Aufgekratzte Gelassenheit? Es war von beidem etwas dabei an diesem Abend im Münsterzentrum in Villingen. Auch ein Hauch von Furcht wehte durch den vollbesetzten Saal, in dem sich knapp 250 Personen tummelten. Manch ein Funktionär zog Minuten vor dem Beginn draußen noch nervös an seiner Zigarette. Die Anspannung war ihm anzusehen. Drinnen bemühten sich die Protagonisten um deeskalierende Bilder. Und so standen Armin Distel (Vorstand Marketing und Strategie), Reinhard Warrle (Vorstand Finanzen) sowie Denis Stogiannidis (Vorstand Sport und Jugend) zusammen und unterhielten sich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.