Heimspiel für die Borussia. – Foto: Julia Sahr

Spannung zum Auftakt: Borussia Freialdenhoven fordert FC Düren 77 Kreisliga A Düren: Die Sommerpause ist vorbei - und es geht direkt mit einem tollen Flutlichtspiel durch: Borussia Freialdenhoven empfängt am Freitagabend den stark verstärkten FC Düren 77.

Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Düren steht an! Spannung im Auftaktspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Düren 77, am Sonntag geht es mit Duellen zwischen Jugendsport Wenau und FC Golzheim oder Rhenania Lohn gegen GW Welldorf-Güsten weiter.