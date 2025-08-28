 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Heimspiel für die Borussia.
Heimspiel für die Borussia. – Foto: Julia Sahr

Spannung zum Auftakt: Borussia Freialdenhoven fordert FC Düren 77

Kreisliga A Düren: Die Sommerpause ist vorbei - und es geht direkt mit einem tollen Flutlichtspiel durch: Borussia Freialdenhoven empfängt am Freitagabend den stark verstärkten FC Düren 77.

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Düren steht an! Spannung im Auftaktspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Düren 77, am Sonntag geht es mit Duellen zwischen Jugendsport Wenau und FC Golzheim oder Rhenania Lohn gegen GW Welldorf-Güsten weiter.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Morgen, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Düren 77

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Oberzier - Nörvenich

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00
Spieltext Frenz - Burgwart

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:30live
Spieltext SW Düren - Koslar

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
15:00
Spieltext Wenau - Golzheim

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Barmen

So., 31.08.2025, 18:30 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
18:30
Spieltext Winden - SC Jülich/SV Ho...

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext Lohn - Welldorf

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

2. Spieltag
Sa., 06.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Jugendsport Wenau
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - BC Oberzier
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Borussia Freialdenhoven
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Viktoria Koslar
So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Rhenania Lohn
So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - VfVuJ Winden
So., 07.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - JSV Frenz

3. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Salingia Barmen
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim
Sa., 13.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Germania Burgwart
So., 14.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - VfVuJ Winden
So., 14.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - FC Düren 77
So., 14.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SC Jülich/SV Hoengen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Düren

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein

