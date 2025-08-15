 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Rene Wenzel

Spannung zum am 2. Spieltag – Wer setzt sich an die Spitze?

Nach dem 1. Spieltag kämpfen die Teams um die ersten Punkte und die Tabellenführung. Favoriten, Aufsteiger und Kellerkinder starten in eine spannende zweite Runde.

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Die Saison in der Bezirksliga Hannover 4 ist eröffnet, und bereits die Auftaktspiele lieferten reichlich Drama und Tore. TSV Lenne und Aufsteiger TuS Hasede trennten sich bereits am Donnerstagabend 3:3. Während einige Teams ihre Auftaktpleiten korrigieren wollen, hoffen andere, die Serie der Punktegewinne fortzusetzen. Wir geben einen kompakten Überblick über alle Partien des kommenden Spieltages und die Ausgangslage nach den ersten 90 Minuten.

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
3
3
Abpfiff

Im vorgezogenen Spiel trennten sich Hasede und Lenne leistungsgerecht 3:3. Beide Mannschaften führen nun mit je vier Punkten die Tabelle an. Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehte Hasede auf, verpasste laut Trainer Milano Werner jedoch den möglichen Sieg: „Gemessen am Chancenverhältnis wäre mehr drin gewesen.“ Lenne verteidigte mit dem Remis die Spitzenposition dank der besseren Tordifferenz.

Heute, 19:30 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
19:30

Für den VfL Borsum verlief der Auftakt mit einer 3:6-Niederlage beim MTV Almstedt unglücklich, das Team belegt aktuell den letzten Tabellenplatz. Der TSV Giesen holte beim 1:1 gegen Eintracht Afferde einen Zähler und will nun den ersten Sieg einfahren.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
14:00

Afferde startete mit einem 1:1 in Giesen solide, möchte nun aber im ersten Heimspiel den Dreier. Der SV Alfeld unterlag zum Auftakt mit 2:3 beim TuS Hasede und steht daher schon leicht unter Druck, nicht erneut punktlos zu bleiben.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
15:00

Pyrmont feierte mit dem 2:1 in Harsum einen erfolgreichen Start in die Saison. Nun wartet Himmelsthür, das zum Auftakt 2:4 gegen Ambergau verlor und noch auf den ersten Punktgewinn hofft.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
15:00

Das Duell zweier Auftaktsieger: Ambergau setzte sich mit 4:2 gegen BW Neuhof durch, Almstedt gewann mit 6:3 gegen Borsum und zeigte dabei vor allem Offensivstärke. Beide Teams könnten mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00

Neuhof unterlag am ersten Spieltag 2:4 in Lenne und will nun im Heimspiel die ersten Punkte sammeln. Gegner Einum verlor zum Auftakt 0:1 gegen Türk Gücü Hildesheim und hat ebenfalls noch keinen Zähler auf dem Konto.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
15:00

Türk Gücü startete mit einem knappen 1:0-Erfolg in Einum erfolgreich in die Saison. Nun geht es gegen Schliekum, das sich am ersten Spieltag mit 1:1 gegen Lamspringe trennte.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:00

Beide Teams sind noch sieglos. Lamspringe kam zum Auftakt zu einem 1:1 gegen Schliekum, Harsum verlor 1:2 gegen Pyrmont. Ein Sieg wäre für beide wichtig, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzuhängen.

Aufrufe: 015.8.2025, 16:00 Uhr
FDAutor