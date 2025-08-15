Spannung zum am 2. Spieltag – Wer setzt sich an die Spitze?

– Foto: Rene Wenzel

Die Saison in der Bezirksliga Hannover 4 ist eröffnet, und bereits die Auftaktspiele lieferten reichlich Drama und Tore. TSV Lenne und Aufsteiger TuS Hasede trennten sich bereits am Donnerstagabend 3:3. Während einige Teams ihre Auftaktpleiten korrigieren wollen, hoffen andere, die Serie der Punktegewinne fortzusetzen. Wir geben einen kompakten Überblick über alle Partien des kommenden Spieltages und die Ausgangslage nach den ersten 90 Minuten.

Im vorgezogenen Spiel trennten sich Hasede und Lenne leistungsgerecht 3:3. Beide Mannschaften führen nun mit je vier Punkten die Tabelle an. Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehte Hasede auf, verpasste laut Trainer Milano Werner jedoch den möglichen Sieg: „Gemessen am Chancenverhältnis wäre mehr drin gewesen.“ Lenne verteidigte mit dem Remis die Spitzenposition dank der besseren Tordifferenz.

Für den VfL Borsum verlief der Auftakt mit einer 3:6-Niederlage beim MTV Almstedt unglücklich, das Team belegt aktuell den letzten Tabellenplatz. Der TSV Giesen holte beim 1:1 gegen Eintracht Afferde einen Zähler und will nun den ersten Sieg einfahren.



Afferde startete mit einem 1:1 in Giesen solide, möchte nun aber im ersten Heimspiel den Dreier. Der SV Alfeld unterlag zum Auftakt mit 2:3 beim TuS Hasede und steht daher schon leicht unter Druck, nicht erneut punktlos zu bleiben.



Pyrmont feierte mit dem 2:1 in Harsum einen erfolgreichen Start in die Saison. Nun wartet Himmelsthür, das zum Auftakt 2:4 gegen Ambergau verlor und noch auf den ersten Punktgewinn hofft.



Das Duell zweier Auftaktsieger: Ambergau setzte sich mit 4:2 gegen BW Neuhof durch, Almstedt gewann mit 6:3 gegen Borsum und zeigte dabei vor allem Offensivstärke. Beide Teams könnten mit einem Sieg die Tabellenspitze erobern.



Neuhof unterlag am ersten Spieltag 2:4 in Lenne und will nun im Heimspiel die ersten Punkte sammeln. Gegner Einum verlor zum Auftakt 0:1 gegen Türk Gücü Hildesheim und hat ebenfalls noch keinen Zähler auf dem Konto.

Türk Gücü startete mit einem knappen 1:0-Erfolg in Einum erfolgreich in die Saison. Nun geht es gegen Schliekum, das sich am ersten Spieltag mit 1:1 gegen Lamspringe trennte.

Beide Teams sind noch sieglos. Lamspringe kam zum Auftakt zu einem 1:1 gegen Schliekum, Harsum verlor 1:2 gegen Pyrmont. Ein Sieg wäre für beide wichtig, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzuhängen.