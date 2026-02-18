Spannung, wohin man schaut: In der Bezirksliga vier ist alles möglich

Die Toptorjäger der Bezirksliga vier: Maik Stollenwerk (linkes Bild, l.) von Germania Eicherscheid und Jeremy Labas (rechtes Bild, gelbes Trikot) vom Kohlscheider BC. – Foto: Meyer-Roeger/Schepp

Die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, startet mit einem Spieltag voller Topspiele. Fast die Hälfte der Liga muss sich noch Sorgen machen.

Sportfreunde Uevekoven, Germania Lich-Steinstraß, Teutonia Weiden – so lauteten die Meister in der Fußball-Bezirksliga 4 in den vergangenen drei Saisons. Wer reiht sich am ersten Juniwochenende in diese Liste ein und darf den Aufstieg in die Landesliga bejubeln? Und wer muss den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten? Wir werfen einen Blick auf die Ausgangslage in der Staffel vier der Bezirksliga vor der Rückrunde, die bereits am Freitagabend mit der Partie zwischen Niersquelle Kuckum und Germania Hilfarth beginnt.

Die Tabelle: Mit Germania Eicherscheid (35 Punkte, Tordifferenz +38) geht der Vizemeister der Vorsaison mit einem satten Sechspunktepolster auf Germania Hilfarth in die Rückserie. Einen Zähler dahinter endet mit dem Kohlscheider BC auch schon der Kreis der Aufstiegsanwärter. Falke Bergrath (Rang 4, 24 Punkte) führt das Minimittelfeld der Liga an. Dazu zählen noch Ay-Yildizspor Hückelhoven (23 Punkte) und Rhenania Richterich auf Rang sechs mit 20 Zählern.

Die Abstiegszone beginnt streng genommen bei Alemannia Mariadorf auf Rang sieben (19 Punkte). Zwar beträgt der Vorsprung der Land-Alemannia auf den ersten Abstiegsrang acht Punkte, aber im Südpark wurde im Winter kräftig durchgewechselt. Mit Marcel Herzog kam ein neuer Trainer für den zurückgetretenen Mirko Braun, im Kader stehen zehn Abgängen 15 neue Spieler gegenüber. Spätestens ab Rang zehn (SC Erkelenz, 15 Punkte) beginnt die besonders prekäre Zone, der VfR Würselen und der FC Roetgen liegen mit je elf Punkten aktuell unter dem Strich.

Die Transfers: Der Titel „Wundertüte der Liga“ geht wie schon erwähnt an Alemannia Mariadorf. Aber auch anderswo wurde im Winter nachjustiert. Der VfR Würselen setzt mit den Rückkehrern Tim (Trainer) und Nick Gerhards (Mittelfeld) auf ein Brüderpaar. Drei weitere Neuzugänge sollen den Kader konkurrenzfähiger machen. Mit Haaren, Konzen und Roetgen startet der VfR mit direkten Duellen gegen Konkurrenten im Abstiegskampf.

In Roetgen herrschte dagegen Ruhe auf dem Transfermarkt. Nach soliden Leistungen im Herbst setzt Interimscoach und Sportchef Philipp Dunkel auf Kontinuität. Zum Auftakt steht ein Highlight an: Roetgen erwartet Primus Eicherscheid am Sonntag zum Derby.

Apropos Eicherscheid: Beim Tabellenführer war es über den Jahreswechsel ruhig, mit je zwei Zu- und Abgängen bewegte sich die Fluktuation im überschaubaren Rahmen. Auch Konkurrent Hilfarth verzichtete auf große Umbauarbeiten. Mit Ibrahim Jabbie kam ein Stürmer für mehr Torgefahr, mit 34 Treffern hat Hilfarth die schwächste Ausbeute der Top vier, dafür aber die beste Defensive.

Der Auftakt: Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Spielplangestalter einen guten Job gemacht haben. Spieltag 16 hält einige echte Knaller bereit. Neben den beiden Kreis-Heinsberg-Derbys Kuckum gegen Hilfarth und Ay-Yildizspor gegen SC Erkelenz und dem Eifeler Lokalduell Roetgen gegen Eicherscheid warten einige richtungsweisende Duelle direkter Konkurrenten.

Der DJK FV Haaren, ebenfalls mit einem deutlich verstärkten Kader, empfängt Würselen zum Kellerduell. Nach den Begegnungen Mariadorf gegen Richterich und Concordia Oidtweiler gegen SG Stolberg dürften die Verlierer den Blick nach unten richten, während drei Punkte einen großen Schritt ins gesicherte Mittelfeld bedeuten würden. Und dann ist da ja noch die Partie zwischen dem Kohlscheider BC und Falke Bergrath, in der die Gäste bis auf einen Punkt an den KBC heranrücken könnten. In der Bezi vier gilt: Egal, wohin man schaut – Spannung ist garantiert.

Der 16. Spieltag im Überblick: Kuckum - Hilfarth (Fr., 20.00), Roetgen - Eicherscheid, Mariadorf - Richterich, Ay-Yildiz Spor - SC Erkelenz, Haaren - VfR Würselen, Oidtweiler - SG Stolberg (alle So., 15.00), Kolhscheid - Bergrath (So., 15.30), spielfrei: Konzen

