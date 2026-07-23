Spannung vor Start der Regionalliga: Aue ist der große Fan-Favorit

– Foto: Karina Höppner

Am morgigen Freitag beginnt die neue Spielzeit. Die Erwartungen sind greifbar, wenn der Ball endlich wieder rollt. Im Vorfeld haben über 2000 FuPa-User an der Umfrage „Wer wird Meister der Regionalliga Nordost in der Saison 2026/2027“ teilgenommen. Das Ergebnis liefert ein deutliches und hochspannendes Stimmungsbild für die kommende Runde, bei der die Fans bereits jetzt klare Favoriten ausgemacht haben.

Ganz oben auf dem Zettel der Fans steht der FC Erzgebirge Aue. Der bittere Gang als Absteiger aus der 3. Liga hat die Zuversicht im Umfeld offenbar keineswegs gebrochen: Mit 22 Prozent der Stimmen gilt der Traditionsverein als aussichtsreichster Anwärter auf den Titel. Als härtester Konkurrent positioniert sich der FC Carl Zeiss Jena, der 17,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte und sich somit als erster Verfolger in Lauerstellung begibt.

Titelverteidiger nur auf Rang drei

Eine durchaus schmerzhafte Erinnerung schwingt beim 1. FC Lok Leipzig mit. Der Meister der abgelaufenen Saison 2025/2026, der den Aufstieg in die 3. Liga über die Aufstiegsspiele auf dramatische Weise verpasst hat, landet in der Gunst der Befragten diesmal auf dem dritten Rang (14,8 Prozent). Die VSG Altglienicke komplettiert mit starken 13,2 Prozent das vordere Quartett, das sich in der Wahrnehmung der Abstimmenden spürbar vom Rest der Liga absetzt.

Traditionsclubs im breiten Mittelfeld

Im weiteren Verfolgerfeld reihen sich namhafte Vereine ein. Die Mannschaften Hallescher FC (8,0 Prozent) und FC Rot-Weiß Erfurt (6,4 Prozent) rangieren im Mittelfeld der Erwartungen. Eng beieinander folgen dahinter der Chemnitzer FC mit 6,0 Prozent sowie der FSV Zwickau (2,8 Prozent) und die BSG Chemie Leipzig (2,1 Prozent). Deutlich weniger Kredit für den ganz großen Wurf erhalten der BFC Dynamo (1,8 Prozent) und der SV Babelsberg 03 (1,2 Prozent).

Aufsteiger und Außenseiter chancenlos

Kaum Vertrauen in eine sportliche Sensation setzen die Fans in die Neulinge der Liga. Der SV Tasmania Berlin, Aufsteiger als Meister der NOFV-Oberliga Nord, holt 0,9 Prozent der Stimmen. Dicht dahinter liegt der RSV Eintracht 1949, der als Meister der NOFV-Oberliga Süd aufgestiegen ist, mit 0,8 Prozent. Im Tabellenkeller der Umfrage befinden sich der Greifswalder FC (0,7 Prozent), der BFC Preussen sowie der 1. FC Magdeburg II (jeweils 0,5 Prozent). Die geringsten Titelchancen werden schließlich Hertha BSC II (0,3 Prozent) und dem Umfrage-Schlusslicht FSV 63 Luckenwalde (0,1 Prozent) eingeräumt.