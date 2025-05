Spannung vor der Entscheidung – Meisterparty oder Stolperstein?

– Foto: Foto: TV Stuhr Fussball

Am kommenden Wochenende steht der 27. Spieltag der Kreisliga Diepholz auf dem Programm – und er hat es in sich. Der TV Stuhr kann mit einem Punkt gegen Nordwohlde die Meisterschaft und damit den Titel perfekt machen. Gessel-Leerssen trifft im Verfolgerduell auf heimstarke Eydelstedter, die sich selbst noch nicht gerettet fühlen. Die Kellerduelle werden weniger – doch für einige Teams geht es noch um jeden Platz. Alle Partien im Überblick:

SV Jura 67 Eydelstedt – FC Gessel-Leerssen (Samstag, 14:30 Uhr) Beim Duell in Eydelstedt treffen zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander: Gessel-Leerssen will als starker Aufsteiger weiterhin Kurs Richtung Bezirksliga halten, während Eydelstedt dringend Punkte braucht, um sich vom gefährlichen drittletzten Tabellenplatz fernzuhalten – auch wenn dieser in dieser Saison vermutlich nicht den Abstieg bedeutet.

Michael Schultalbers sprach dennoch von einem „Bonusspiel“ – wohl wissend, dass mit Gessel „die Überraschung der Saison“ zu Gast ist. Sein Team wolle „vor den Zuschauern noch einmal eine gute Leistung abliefern“ und die Heimbilanz weiter aufpolieren. Gessels Trainer Maik Hüneke warnt vor allem vor der Heimstärke des Gegners und kündigte an, dass man das eigene Spiel „nicht ganz so aufziehen“ könne wie gewohnt. Personell ist der Tabellenzweite angeschlagen – Top-Torjäger Marius Beuke und Kapitän Jonas Rode sind fraglich.

SV Marhorst – SV Mörsen-Scharrendorf (Samstag, 18:00 Uhr) Marhorst geht mit Rückenwind ins Heimspiel: Der 3:0-Erfolg gegen Holzhausen war nicht nur ein Statement, sondern ein Indiz dafür, dass die Brinkmann-Elf auch gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel bestehen kann. Mörsen dagegen hat sich mit nun 44 Punkten auf Rang fünf festgesetzt – ein Auswärtssieg wäre der nächste Schritt in Richtung Top-3-Kampf.

TV Stuhr – TV Einigkeit Nordwohlde (Sonntag, 11. Mai, 15:00 Uhr) Wenn am Sonntag der TV Stuhr den TV Einigkeit Nordwohlde empfängt, geht es nicht einfach nur um drei Punkte – es geht um die Krönung einer herausragenden Saison. Mit einem Remis wäre dem Team von Marvin John der Meistertitel nicht mehr zu nehmen, der Aufstieg in die Bezirksliga ist längst gesichert. Doch John mahnt zur Konzentration: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Egal gegen wen es geht, wir müssen uns darauf einstellen.“ Dass der Gegner nichts zu verschenken hat, wurde im Vorfeld ebenfalls deutlich. Nordwohldes Teammanager Thomas Liwotto ließ, dass man dem Favoriten am Sonntag nicht einfach gratulieren, sondern sportlich Paroli bieten will. Die Ausgangslage sei dabei „perfekt“: Der Klassenerhalt ist praktisch in trockenen Tüchern, „wir können das Ganze ohne Druck angehen“, so Liwotto. Die personelle Situation sei zwar angespannt – der Kader muss mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend aufgefüllt werden, Liwotto selbst steht als Ersatztorwart parat –, doch gerade das habe der Mannschaft in der Vergangenheit oft besonderen Biss verliehen. „Das sind genau die Spiele, in denen wir Leistungen bringen können“, betonte Liwotto und kündigte an, dass man sich nicht wie das sprichwörtliche „Kaninchen vor der Schlange“ verhalten werde. Stattdessen wolle man mit hohem Pressing auch einmal „sehen, wie Stuhr reagiert, wenn sie unter Druck geraten“. Dass die meisten Teams gegen den Ligaprimus mit Angst im Nacken agierten, sei nachvollziehbar, aber nicht der Plan der Nordwohlder: „Wir haben Schwachpunkte bei Stuhr gesehen und werden versuchen, die zu nutzen.“ Die Gastgeber selbst gehen mit großer Vorfreude in das potenzielle Titelspiel. Die Trainingswoche verlief vielversprechend: „Wir hatten über 20 Spieler im Training. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Die Jungs haben ein Grinsen im Gesicht“, so John. Dass das Wetter gut werden soll, passt zum perfekten Rahmen, in dem sich der TV Stuhr für eine überragende Saison belohnen kann. Ein Spaziergang wird es allerdings nicht – Nordwohlde kennt die Schwächen des Gegners, wird seine Umschaltmomente suchen und hat laut Liwotto „nichts zu verlieren“. Auch der Teamgeist und das interne Verständnis zwischen beiden Vereinen lassen auf eine faire, aber leidenschaftliche Partie hoffen. „Wir werden ihnen schon einen Kampf liefern“, kündigte Liwotto an – am Ende wolle man aber auch sportlich gratulieren, sollte Stuhr sich den Titel sichern. Ob es zur ganz großen Meisterfeier reicht, liegt nun also in den Händen der Spieler. Doch eines ist sicher: Die Bühne für das Saison-Highlight steht – und beide Teams wollen sie für sich nutzen.

TuS Barenburg – TuS Kirchdorf (Sonntag, 15:00 Uhr) Barenburg geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht. Kirchdorf zeigte zuletzt zwar gelegentliche Lebenszeichen, doch mit elf Punkten aus 26 Spielen ist der Zug längst abgefahren. Barenburg könnte mit einem Sieg die 40-Punkte-Marke knacken und so die stabile Saisonleistung untermauern.

TSV Okel 1930 – TSV Brockum (Sonntag, 15:00 Uhr) Zweitbeste Offensive (77 Tore) trifft auf die schlechteste Defensive (89 Gegentore) – die Rollenverteilung ist im Duell zwischen Okel und Brockum deutlich. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, auch wenn Brockum nach dem 1:7-Debakel gegen Eydelstedt auf Wiedergutmachung aus sein dürfte. Okel dagegen will mit einem weiteren Sieg seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte absichern.

SV Friesen Lembruch – SG Diepholz (Sonntag, 15:00 Uhr) Beide Teams wollen sich nach Niederlagen rehabilitieren – besonders bei der SG Diepholz sitzt die Enttäuschung nach der überraschenden Heimpleite gegen Seckenhausen tief. In Lembruch wird es darum gehen, die spielerische Linie wiederzufinden und kompakter aufzutreten. Friesen hat ebenfalls noch Ambitionen, die 40-Punkte-Marke zu knacken und könnte mit einem Dreier sogar tabellarisch an der SG vorbeiziehen.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Holzhausen-Bahrenborstel (Sonntag, 15:30 Uhr) Seckenhausen reist mit Selbstvertrauen an – das 1:0 bei der SG Diepholz war nicht nur ein Achtungserfolg, sondern auch ein Beweis für das vorhandene taktische Geschick. Gegen Holzhausen soll nun nachgelegt werden. Die Gäste zeigten zuletzt gegen Marhorst eine durchwachsene Leistung – Trainer Manuel Brüggemann sprach von einem „klassischen 0:0-Spiel“, das am Ende durch individuelle Fehler entschieden wurde. Gegen einen Gegner wie Seckenhausen muss offensiv mehr kommen, wenn man bestehen will.