Spannung vor dem Liga-Finale Hochspannung vorne und im Keller der Gruppenliga Wiesbaden. In der Kreisoberliga Wiesbaden wird der Absteiger ermittelt, eins tiefer der Meister. von Stephan Neumann · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die SKG 23 Wiesbaden mit Marcus Weinhardt (l.) und die SGN Diedenbergen um Felix Luckhardt kämpfen mit ihren Teams am letzten Spieltag um den Gruppenliga-Verbleib. Archivfoto: Frank Heinen

Wiesbaden/Rheingau. Finale bei den Amateurfußballern. Am Sonntag fallen die letzten Entscheidungen. In der Verbandsliga Mitte ist die Partie SV Wiesbaden gegen SSC Juno Burg (So., 15 Uhr) bedeutungslos geworden, weil der SVW nicht mehr vom Relegationsplatz wegkommen kann. Am 7. Juni steht bei der SG Kinzenbach, dem Dritten der Gruppenliga Gießen/Marburg, aus der die ersten beiden direkt aufsteigen, die erste Partie an. Dritter Teilnehmer ist der Wiesbadener Gruppenliga-Zweite, vor dem Liga-Finale ist das TuRa Niederhöchstadt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gruppenliga: TuRa empfängt zum Abschluss den noch mit Abstiegssorgen behafteten Sechstletzten SKG 23 Wiesbaden (Anstoß 15.30 Uhr). Tabellenführer VfB Unterliederbach, zwei Punkte besser als Nieder-höchstadt, trifft parallel auf den geretteten SV Erbenheim. Bei eventueller abschließender Punktgleichheit wird stets zuerst der direkte Vergleich herangezogen. Bei dem in diesem Fall TuRa besser liegt. Unten ist Hochspannung garantiert. Der FC Dorndorf (freiwilliger Rückzug), die Spvgg. Eltville und der SV Wallrabenstein (Spielgemeinschaft mit Beuerbach) stehen als drei der fünf Absteiger fest. Entsprechend geht es in der Partie Biebrich 02 II (11./36 Punkte) gegen SG Rauenthal/Martinsthal (Viertletzter/34) um alles. Der Fünftletzte SGN Diedenbergen (34) gastiert in Eltville (beide 15.30 Uhr). Bereits um 13 Uhr könnte der Rang-10. SV Niedernhausen (36) mit einem Dreier beim FC Eddersheim II alle Zweifel am Verbleib beseitigen. Aber im ungünstigen Fall auch noch in die Kreisoberliga Wiesbaden absteigen.

Kreisoberliga Wiesbaden: Selbst wenn zwei Wiesbadener Teams absteigen sollten, steigt immer nur der Kreisoberliga-Letzte ab. Das davor rangierende Team spielt Relegation. Sollte nur ein oder gar kein Wiesbadener Team aus der Gruppenliga absteigen (wie nach aktuellem Stand), würde die Relegation entfallen. Der KOL-Vorletzte wäre gerettet, der A-Liga-Vize ginge direkt hoch. Somit liefern sich der aktuelle Letzte FC Maroc (12/So., 15 Uhr, in Sonnenberg) und der Vorletzte FSV Schierstein 08 (13/zur gleichen Zeit in Medenbach) ein Fernduell, wer am Ende Schusslicht ist. Sollte die Germania über die Aufstiegsrunde aufsteigen und kein Wiesbadener Gruppenligist absteigen, blieben lediglich 13 Kreisoberligisten. Ein Aufstocken durch den A-Liga-Dritten ist nach den Statuten nicht möglich, erläutert Fußballwart Jürgen Brose. A-Liga Wiesbaden: Tabellenführer SC Meso-Nassau II (60/So., 12.30 Uhr, bei Sonnenbergs Zweiter) und der Türkische SV II (58/parallel bei Erbenheim II) machen den Titel unter sich aus. Der Zweite wird zum Direktaufsteiger, wenn keine Relegation notwendig ist. Der SV Erbenheim II steht derweil als der einzige Direktabsteiger fest. Als Vorletzter wäre der SV Niedernhausen II gerettet, wenn die Relegation zur Kreisoberliga entfallen sollte. Einhergehend würde in diesem Fall der B-Liga-Zweite direkt aufsteigen.