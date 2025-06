Spannung vor dem Kreispokalfinale im Schwalm-Eder-Kreis

Am Samstag, dem 7. Juni, kommt es um 17 Uhr in Neuenbrunslar zum Finale des Fußball-Kreispokals Schwalm-Eder 2024/25. In einem interessanten Duell treffen der FC Homberg aus der Gruppenliga Kassel 1 und der FC Domstadt Fritzlar aus der Kreisoberliga Schwalm-Eder aufeinander.