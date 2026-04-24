Spannung vor dem Kreisliga-Endspurt: TSV Allershausen und SV Kranzberg im Fernduell um den Aufstieg

Der SV Kranzberg und der TSV Allershausen in Aktion – Foto: Michalek

In der Kreisliga 2 stehen wichtige Lokalduelle an. Allershausen empfängt Kirchdorf, Kranzberg trifft auf Moosburg. Auch der Abstieg ist ein Thema.

In der Kreisliga 2 geht’s weiterhin rund. So auch an diesem Wochenende in Form von zwei landkreisinternen Duellen, bei denen viel auf dem Spiel steht. Der TSV Allershausen kämpft gegen den SC Kirchdorf mittlerweile wieder um Platz eins, während der SV Kranzberg mit einem Erfolg gegen den FC Moosburg ebenfalls oben dranbleiben möchte.

TSV Allershausen – SC Kirchdorf (Samstag, 15 Uhr). Ganze acht Kilometer sind’s, die zwischen den beiden Ampertaler Vereinen liegen, doch am Samstag werden die freundschaftlichen Verbindungen für 90 Minuten ruhen. Weil Derbys beim Fußball sowieso immer eine besondere Sache sind – und weil beide Vereine die drei Zähler sechs Spieltage vor Schluss mehr als nötig haben.

Der TSV kann einerseits zum Sturm in Richtung Tabellenspitze blasen, muss andererseits aber auch seinen zweiten Platz verteidigen. Und der SCK steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Dass ausgerechnet das Derby da kein Selbstläufer wird, dessen ist sich Spartenchef Philipp Jordan bewusst: „Für beide geht es noch um was.“ Hinzu käme die Wettervorhersage, die wohl dafür sorgen wird, dass zahlreiche Fans ans Amperknie pilgern werden. Dort können sie eine Allershausener Mannschaft erleben, die zuletzt nur gegen Primus Finsing verloren, sonst aber einen Lauf hat. Von einer Favoritenrolle will Jordan allerdings nichts hören. Denn: „Kirchdorf hat gegen Finsing unentschieden gespielt und gegen Kranzberg gewonnen.“ Personell kann Trainer Michael Stiller außerdem nicht aus dem Vollen schöpfen: Maciej Machi (Faserriss) und Domenik Baller (Schlüsselbeinbruch) fehlen.

Und in Kirchdorf? Da will Trainer Andreas Apold den Ball bewusst flachhalten. „Ein Auf und Ab“ sei das momentan bei seinem Sportclub. Zwar gelang gegen Finsing besagtes 0:0, auf der anderen Seite warten die Kirchdorfer aufgrund von vier Remis in Folge seit fast einem Monat auf einen Sieg. Der letzte Dreier gelang in einem anderen Ampertal-Derby, gegen Unterbruck – ein gutes Omen? „Wir haben jedenfalls etwas gutzumachen“, weiß Apold. Personell hapert’s auch beim SCK: Wegen einer Hochzeit im Umfeld des Teams ist noch nicht ganz klar, wer auflaufen wird.

SV Kranzberg – FC Moosburg (Sonntag, 15 Uhr). Und auch im zweiten Landkreis-Duell des Wochenendes geht es für beide Teams um viel – oben wie unten im Tableau. Die Kranzberger Kicker hoffen als einziger noch verbliebener Verfolger von Allershausen und Finsing auf (weitere) Patzer der Konkurrenz. Zuversicht spendet auch der jüngste eigene Auftritt in Wartenberg (3:0), der die zuvor eher mageren Partien doch in Vergessenheit geraten ließ.. Zudem hofft Spielertrainer Dennis Hammerl, dass seine Mannen Bock auf die Liga-Crunchtime haben. Schließlich „kommen nur noch tolle Spiele“, gehe es für die halbe Liga noch um was.

Wie bei den Moosburgern, die Hammerl nicht unterschätzen will. „Sie möchten selbst das Spiel machen, haben gute Kicker in ihren Reihen“, sagt er über den Tabellenzehnten. Nur gut, dass Hammerl den vollen Kader zur Verfügung hat. Auch Stürmer Thomas Kopp ist mit seinem Hattrick wieder rechtzeitig in Fahrt gekommen.

Die Bonauer können dank des knappen Siegs gegen Lengdorf etwas durchschnaufen, haben aber auch den Ehrgeiz, gegen Kranzberg nachzulegen. Sorgen bereitet Spielertrainer Florian Bittner nicht zwingend der Gegner („Einfach zu bespielende Teams gibt es am Schluss ohnehin nicht mehr“), sondern eher die Tatsache, dass es sich um ein Auswärtsspiel handelt. In der Fremde hat der FC Moosburg heuer erst dürftige drei Zähler geholt – zu wenig für den Klassenerhalt. Ansonsten wollen Bittner und Co. vor allem auf die langen Kranzberger Bälle achten. Positiv: Maximilian Denteler ist wieder einsatzbereit.