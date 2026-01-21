Lennart Liese (vorne) und der SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen spielten die wohl beste Hinrunde der Vereinsgeschichte. – Foto: Julia Ritter

Spannung vor dem großen Los Am 1. Februar richten sich die Blicke nach Apolda: Im Rahmen der TFV-Hallenendrunde wird dort die Halbfinalpaarung im Thüringenpokal ausgelost – und mittendrin ist der SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen.

Als einzig verbliebenes unterklassiges Team stehen die Blau-Weißen sensationell in der Vorschlussrunde. Die möglichen Gegner haben es dabei in sich: Mit dem FC Rot-Weiß Erfurt, dem FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz warten ausschließlich Regionalligisten. Entsprechend gespannt blicken Teammanagerin und sportliche Leiterin Julia Ritter sowie das gesamte Umfeld der Blau-Weißen der Auslosung entgegen.

Der Pokalerfolg ist dabei kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck einer insgesamt bemerkenswerten sportlichen Entwicklung. In der Thüringenliga spielte die Mannschaft vom Fuße des Kyffhäuser-Denkmals die beste Hinserie ihrer noch jungen Verbandsliga-Geschichte. Weit entfernt von Abstiegssorgen überwintert Blau-Weiß im oberen Tabellenmittelfeld. Mit Platz fünf und einem absolvierten Spiel weniger als die beiden direkt davor platzierten Teams könnte die Elf von Trainer Alexander Ludwig sogar noch näher an die Ligaspitze heranrücken. Starke Hinrunde - Personelle Kontinuität Ludwig, der mittlerweile seine vierte komplette Saison an der Seitenlinie der Kurstädter absolviert, zieht ein positives Hinrundenfazit: „Wir haben uns fußballerisch als Truppe weiterentwickelt und uns vor allem defensiv stabilisiert. Letzte Saison haben wir deutlich mehr Gegentore bekommen, in dieser Saison verteidigen wir als Mannschaft energischer und besser. Das wollen wir in der Rückrunde beibehalten.“

Diese mannschaftliche Geschlossenheit spiegelt sich auch in der Kaderplanung wider. Trotz der erfolgreichen Hinrunde wird es in der Winterpause keine personellen Veränderungen geben. „Nein, es sind keine Abgänge oder Zugänge geplant. Wir vertrauen allen Jungs, die wir im Kader haben“, betont Ludwig. Knackige Vorbereitung - "Richtiges Los"? Seit knapp einer Woche befinden sich die Blau-Weißen bereits wieder in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Der offizielle Startschuss fiel am 15. Januar, inklusive Testspielen gegen Halberstadt, Sangerhausen und Heiligenstadt. Das Spiel gegen Sangershausen - Verbandsligist in Sachsen-Anhalt - wurde mit 2:1 gewonnen. Anfang Februar bezieht das Team zudem ein Trainingslager in Heiligenstadt, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Die Zielsetzung für die kommenden Monate formuliert der Cheftrainer bewusst realistisch: „Unser Ziel für die Rückrunde ist es, uns als Mannschaft weiterzuentwickeln und die gezeigten Leistungen zu wiederholen. Und natürlich wollen wir das erreichte Pokal-Halbfinale als Mannschaft und Verein genießen – hoffentlich mit dem richtigen Los.“