Spannung vor dem Finaltag beim Eugen-Essig-Gedächtnisturnier

Dominanter Auftritt des TSV Heimerdingen

In der Gruppe A ließ der Landesligist TSV Heimerdingen von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Zum Auftakt setzte sich das Team mit 2:1 gegen den SV Gebersheim durch und bestätigte die Leistung mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Gastgeber TSV Flacht. Mit sechs Punkten und 3:1 Toren sicherten sich die Heimerdinger den Gruppensieg und zogen damit ins Finale ein.