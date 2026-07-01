Spannung und Leidenschaft bei der BSG Chemie Schwarzheide

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Vom 3. bis 5. Juli wird Schwarzheide zum Schauplatz intensiver Fußballturniere. Neben den sportlichen Entscheidungen beim OSL-Cup der Männer, dem Frauenturnier und dem Ü35-Cup prägen eine leidenschaftliche Atmosphäre, Gemeinschaft und festliche Stimmung das ereignisreiche Dreitagesevent.

Das sportliche Programm beginnt am Freitag, den 3. Juli, ab 18 Uhr mit dem Alte Herren Cup unter dem Motto „Old but Gold“. Vier traditionsreiche Mannschaften kämpfen mit viel Erfahrung und großer fußballerischer Leidenschaft um den Turniersieg: der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, der TSV Grünewalde, die BASF Sportgruppe und die gastgebende BSG Chemie Schwarzheide.

Der zeitliche Ablauf der Alten Herren am Eröffnungstag

Der Spielplan am Freitag verspricht von Beginn an packende Begegnungen im engen Zeitplan. Den Auftakt macht um 18 Uhr die Partie zwischen dem TSV Grünewalde und der BASF Sportgruppe. Es folgen die Duelle der BSG Chemie Schwarzheide gegen den TSV Grünewalde (18:20 Uhr) und des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg gegen die BASF Sportgruppe (18:40 Uhr). Im weiteren Verlauf stehen sich Schwarzheide und die BASF Sportgruppe (19:00 Uhr) sowie Brieske/Senftenberg und Grünewalde (19:20 Uhr) gegenüber, ehe um 19:40 Uhr das Spiel zwischen Schwarzheide und Brieske/Senftenberg den sportlichen Abschluss des ersten Tages bildet.

Ein echtes Vereinshighlight für den Frauenfußball am Samstag

Der Samstag, 4. Juli, hält bereits ab 11 Uhr das Frauen-Fußballturnier bereit. Bei diesem präsentierten sich die Teams des FV Gröditz 1911, des SV Laubusch und die Frauen der gastgebenden BSG Chemie Schwarzheide den Zuschauern auf dem Rasen.

Spannung und Aufsteiger-Vorfreude beim OSL-Cup der Männer

Ab 15:30 Uhr folgt mit dem OSL-Cup der Männer am Samstag ein weiteres besonderes Highlight des Wochenendes. In der Gruppenphase treffen die TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau, der SV Askania Schipkau und die BSG Chemie Schwarzheide aufeinander. Die Spiele starten um 15:30 Uhr mit der Begegnung zwischen der TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau und dem SV Askania Schipkau. Um 16:30 Uhr folgt die Partie zwischen Kostebrau und der BSG Chemie Schwarzheide, bevor um 17:30 Uhr das Duell zwischen Schipkau und Schwarzheide den Wettbewerb beendet.

Sommerliche Feststimmung beim Open Air am Samstagabend

Neben den sportlichen Aktivitäten kommt auch das gesellschaftliche Miteinander an diesem Wochenende nicht zu kurz. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Sportler und Gäste am Samstagabend ab 20 Uhr: Das große Summer Open Air soll für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Zusammen mit dem Wandelhof sowie den musikalischen Beiträgen von DJ T.H.O.M & DJ MadMusic feiern die Besucher gemeinschaftlich und verleihen den Turniertagen den passenden feierlichen Rahmen vor dem finalen Tag.

Nachwuchs und Spielspaß zum Abschluss am Sonntag

Der Sonntag, 5. Juli, rundet das dreitägige Vereinsevent ab 11 Uhr familienfreundlich ab. Beim allseits erwarteten Kids Day und dem Junioren Cup steht der Tag ganz im Zeichen von Spiel, Spaß und vielfältigen Aktivitäten für Groß und Klein. Die Nachwuchsmannschaften des Junioren Cups stecken bereits mitten in den sportlichen Vorbereitungen und freuen sich riesig auf ein spannendes Turnier mit vielen tollen Begegnungen, das das sportliche Wochenende in Schwarzheide harmonisch beschließen wird.

>>> Hier geht es zum Spielplan des Ü35-Turniers.