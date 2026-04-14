Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Spannung und eine Menge Druck vor dem Pokalhalbfinale für Villingen
Dort hat der FC 08 Villingen den FC Denzlingen zu Gast.
von Stefan Kech und Lukas Karrer (BZ) · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Vor zwei Jahren bejubelte der FC 08 Villingen seinen Sieg im Pokalfinale gegen den SC Lahr. – Foto: Stefan Kech
Wer holt sich das erste Finalticket im SBFV-Pokal? Diese Frage beantwortet sich an diesem Dienstag von 19 Uhr an in der MS-Technology-Arena. Dort hat der FC 08 Villingen den FC Denzlingen zu Gast.
Der Pokal hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze – und gerade beim FC 08 Villingen eine ganz besondere Bedeutung dazu. Der Rekordsieger dieses Wettbewerbs schielt in jeder Saison mit mindestens einem Auge auf einen neuerlichen Erfolg. In dieser Runde lief es für die Mannschaft von Trainer Matthias Uhing ausgezeichnet, auch im Viertelfinale setzten sich die Nullachter gegen den SV 08 Laufenburg ziemlich sicher mit 4:2 durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.