Spannung und eine Menge Druck vor dem Pokalhalbfinale für Villingen

Vor zwei Jahren bejubelte der FC 08 Villingen seinen Sieg im Pokalfinale gegen den SC Lahr. – Foto: Stefan Kech

Wer holt sich das erste Finalticket im SBFV-Pokal? Diese Frage beantwortet sich an diesem Dienstag von 19 Uhr an in der MS-Technology-Arena. Dort hat der FC 08 Villingen den FC Denzlingen zu Gast.

Der Pokal hat bekanntermaßen seine eigenen Gesetze – und gerade beim FC 08 Villingen eine ganz besondere Bedeutung dazu. Der Rekordsieger dieses Wettbewerbs schielt in jeder Saison mit mindestens einem Auge auf einen neuerlichen Erfolg. In dieser Runde lief es für die Mannschaft von Trainer Matthias Uhing ausgezeichnet, auch im Viertelfinale setzten sich die Nullachter gegen den SV 08 Laufenburg ziemlich sicher mit 4:2 durch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.