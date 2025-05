Spannung um Ligaverbleib: Nur drei Punkte zwischen Platz 8 und 15

Die zwei direkten Absteiger aus der Verbandsliga stehen fest. Nach jeweils nur einem Jahr werden der SV 09 Staßfurt und der CFC Germania am Saisonende wieder den Gang in die Landesliga antreten müssen. Der 15. Tabellenplatz allerdings, der im Falle eines Oberliga-Absteigers aus Sachsen-Anhalt ebenfalls zum Abstiegsplatz werden würde, droht derzeit noch der halben Liga.

Gerade einmal drei Zähler liegen derzeit zwischen dem SV Westerhausen (31 Punkte), der den unsicheren 15. Rang belegt, und dem VfB Sangerhausen auf dem scheinbar sicheren Mittelfeldplatz acht. Selbst der siebtplatzierte SV Dessau 05 ist mit 36 Zählern auf dem Konto noch nicht im sicheren Hafen.

Dabei spielt allerdings auch die unterschiedliche Anzahl an absolvierten Partien eine Rolle. Der VfB Sangerhausen (34 Pkt.), der SC Bernburg und der FSV Barleben (beide 33 Pkt.) haben noch zwei Partien weniger absolviert bzw. im Falle der Barleber nach dem Abbruch des Gastspiels in Ammendorf in der Wertung. Auch der SV Blau-Weiß Dölau (33 Pkt.) ist noch eine Partie in Rückstand. Die SG Rot-Weiß Thalheim (31 Pkt.) hängt im Vergleich zum einen Zähler besseren Haldensleber SC und zu den punktgleichen Kontrahenten vom SSV 80 Gardelegen sowie SV Westerhausen sogar noch drei Spiele hinterher.