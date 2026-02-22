Spannung trotz Spielabsagen: Meppen patzt im Titelrennen

– Foto: Imago Images

Es war ein Rumpfprogramm mit maximaler Intensität. Während der Wintereinbruch die Regionalliga Nord fest im Griff hatte und sechs Spiele witterungsbedingt abgesagt werden mussten, lieferten sich die Teams auf den bespielbaren Plätzen am heutigen Auftakt zum 23. Spieltag packende Duelle. Zwischen Aufstiegshoffnung und der Angst vor dem Abstieg boten die drei Partien alles, was den Fußball im Norden ausmacht – von späten Schocks bis hin zu deutlichen Machtdemonstrationen.

In einem mitreißenden Schlagabtausch vor 1369 Zuschauern teilten sich der Tabellenführer und die Zweitvertretung der Hannoveraner die Punkte. Der SV Meppen wollte seine Spitzenposition zementieren, geriet aber in einen emotionalen Wirbelwind. Den Anfang machte Mika Harald Stuhlmacher in der 18. Minute mit dem 0:1 für die Gäste. Doch die Antwort folgte prompt: Tom Hobrecht glich bereits in der 20. Minute zum 1:1 für Hannover 96 II aus. Nach dem Seitenwechsel drängten die Emsländer leidenschaftlich nach vorne, und Dominique Domröse erzielte in der 55. Minute das 1:2. Die Gastgeber bewiesen jedoch große Moral und kämpften sich zurück, als Alexander Vogel in der 63. Minute den Endstand zum 2:2 markierte. ---

Ernüchterung: Vor 420 Zuschauern erlebte der TuS Blau-Weiß Lohne einen bitteren Nachmittag. Der SC Weiche Flensburg 08 trat eiskalt auf und ließ den Hausherren von Beginn an keine Chance. Früh stellte René Guder in der 9. Minute die Weichen auf Sieg und erzielte das 0:1. Die Verunsicherung bei den Lohnern wurde konsequent bestraft, als Ibrahim Bashiru Ali in der 21. Minute auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Marcel Cornils in der 65. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand. ---





Pures Drama: Die Zweitvertretung des Hamburger SV wähnte sich bereits als sicherer Sieger, doch die Schlussminuten hielten eine bittere Pointe bereit. Lange Zeit war es ein Geduldsspiel, bis in der 78. Minute die Erlösung für die Hamburger kam: Maurice Boakye verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 für den Hamburger SV II. Die Gastgeber verteidigten die Führung mit allem, was sie hatten, doch in der buchstäblich letzten Minute schlug der Bremer SV eiskalt zurück. Jef Tchouangue erzielte in der 90. Minute den umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.