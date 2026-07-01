Spannung, Torjäger und Drama: Das Saisonfazit für die Bezirksliga 3

Nils Bonsels schnappte sich die Torjägerkrone. – Foto: Markus Verwimp

Mehr als die Hälfte der Saison 2025/26 lag der OSV Meerbusch in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 3, auf dem ersten Tabellenplatz. Als am 27. Spieltag die Elf um Routinier Ioannis Alexiou gegen Verfolger Sportfreunde Neuwerk mit 2:1 gewann, schien bei neun Zählern Vorsprung in Sachen Meisterschaft alles in trockenen Tüchern. Doch auf den letzten Metern ging dem Team von Trainer Dominik Voigt merklich die Puste aus. Auf Unentschieden in Dilkrath und beim SC St. Tönis II folgte noch eine Niederlage in Brüggen.

Diese Chance ließen sich die Neuwerker, die bis dahin eine Begegnung weniger absolviert hatten und die letzten sieben Spiele allesamt gewannen, nicht entgehen und fingen den OSV im Aufstiegsrennen noch ab. Herausragend war die Defensive mit nur 26 Gegentreffern sowie die Ausgeglichenheit der Offensive: Bei keinem anderen Klub verteilten sich die Tore auf so viele Spieler. Bester Vollstrecker war Berkan Dursun mit 14 Toren. Im Vergleich zur Quote von Nils Bonsels (47, TuRa Brüggen), Dennis Lerche (35, CSV Marathon Krefeld), Marc Rommel (30, OSV Meerbusch), Niklas Geraets (24, VfR Fischeln) oder Moritz Münten (23, DJK Fortuna Dilkrath) fiel diese allerdings eher bescheiden aus.

„Außer Spesen nichts gewesen“ lautet die Saisonanalyse beim letztlichen Dritten Spielvereinigung Odenkirchen und der dahinter gelandeten TuRa Brüggen. Beide wollten ganz vorne mitmischen, was nicht gelang. Der Rückstand auf Neuwerk und Meerbusch war schon beträchtlich. Festgehalten werden muss aber auch, dass diese vier Mannschaften zu Saisonbeginn im Aufstiegsrennen hoch gehandelt worden waren und diesen Vorschusslorbeeren gerecht wurden. Das trifft in keiner Weise auf den SC St. Tönis II zu. Hier wurde im vergangenen Sommer voll auf den eigenen Nachwuchs gebaut und mit Florian Verhaag, der den Umgang mit solch jungen Spielern von den B-Junioren des KFC Uerdingen kannte, ein Trainer verpflichtet, der perfekt passte. Der Klassenerhalt war deshalb das einzige Ziel. Mit Platz fünf wurden letztlich jedoch alle Erwartungen übertroffen.

Und die Meerbuscher? Sie mussten als Vizemeister in die Relegation und scheiterten erneut – dieses Mal am MSV Düsseldorf (1:1) beziehungsweise FV Duisburg 08 (3:6). Aufgrund der vielen interessanten Nachbarschaftsduelle gibt es rund um den OSV aber einige, die über den Verbleib in der Bezirksliga nicht traurig sind.

Überraschungen und Enttäuschungen

„Besser als in der vergangenen Saison“ wollte der SSV Grefrath abschneiden – was mit Platz sechs auch gelang, wobei das nach Rang 13 im Vorjahr nicht allzu schwer zu erreichen war. Allerdings gab es gerade in der Rückrunde einige schwächere Vorstellungen, die nicht dem Anspruch von Trainer Alexander Thamm entsprachen. Auf ihn wartet für die kommende Spielzeit viel Arbeit, denn der Kader verändert sich beträchtlich.

Während die Wickrather als Siebter klar hinter den Erwartungen blieben, ging es für Absteiger DJK Fortuna Dilkrath nach der Landesliga-Katastrophensaison nur darum, sich wiederzufinden und Siege einzufahren, damit das Selbstvertrauen zurückkehrt. Dies gelang auf ganzer Linie. Das trifft von der reinen Tabellenkonstellation mit Platz neun auch auf den CSV Marathon Krefeld zu. Es gibt nicht viele, die an der Edelstahl-Kampfbahn damit unzufrieden waren. Mit den mittlerweile bereits bekannt gewordenen Neuzugängen soll es in der neuen Spielzeit weiter nach oben gehen.

Wie Grefrath und Marathon hatte auch der VfL Tönisberg, was Verletzungen angeht, eine Seuchensaison hinter sich. Schon in der Vorbereitung fielen mit Nils Erhard Koths und Sebastian Görres zwei Spieler komplett aus. Görres versuchte es später noch einmal, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Zu ihnen gesellte sich am vierten Spieltag noch Jan-Niklas Esser, im Laufe der Saison folgten viele weitere Ausfälle. „Trotzdem haben wir zu viel gejammert, anstatt aus der Situation die nötige Gier zu ziehen“, ist Trainer Justin Müller überzeugt. Viel für die nächste Spielzeit mitnehmen könnten die Spieler aus dem Saisonende, als vier Siege in Folge gelangen. Neuer Co-Trainer bei den Rot-Weißen, bei denen sich personell ebenfalls einiges tut, wird Rouven Hüsken, bislang für die A-Junioren zuständig. Er löst David Machnik ab, der beim CSV Marathon Krefeld wieder als Spieler mitmischen will. Die Tatsache, dass zwangsläufig auf den ein oder anderen Akteur aus dem Nachwuchs zurückgegriffen werden musste, könnte Langzeitwirkung haben.

Und der TSV Bockum? Um den musste man sich zumindest mit Blick auf den Abstiegsrelegationsplatz Sorgen machen. Anfang April zogen die Verantwortlichen am Prozessionsweg die Reißleine und installierten Karl-Heinz Himmelmann als Nachfolger des langjährigen Tino Reucher. Der startete zwar mit zwei 0:1-Niederlagen, doch danach lief es. Platz elf ist Beleg genug. Der SV Thomasstadt Kempen baute gegen Ende zwar etwas ab, doch der Neuling, der eine unaufgeregte Spielzeit hinlegte, hatte früh das rettende Ufer erreicht. Das hatten der Mannschaft von Trainer André Meier die wenigsten zugetraut.

Abstiegskampf mit einigen Verlierern

Deutlich mehr als Rang 13 war nach dem Landesliga-Abstieg das Ziel des VfR Fischeln. Daher muss konstatiert werden: Klassenziel verfehlt, aber in Sachen Klassenerhalt keine Probleme. Dafür gab es neben vielen anderen Nebengeräuschen die vorzeitige „Flucht“ von Trainer Jakob Scheller, der von den Verantwortlichen sehr enttäuscht war, und seinem Co-Trainer Markus Haeb. Hier schienen die frühe Bekanntgabe, dass Fabian Wiegers-Lange im Sommer übernehmen wird, sowie der Rücktritt des Vorsitzenden Götz Pützhofen eher kontraproduktiv.

Der SV Mönchengladbach 10 zog nach Niederlage auf Niederlage seine Mannschaft in der Winterpause zurück. Nicht unerwartet müssen auch Türkiyemspor Mönchengladbach und der 1. FC Mönchengladbach in die A-Liga absteigen. Der SC Union Nettetal II zog nach einer Kraftanstrengung den Kopf noch aus der Relegationsschlinge. Dem 1. FC Viersen, der nach der Hinrunde nur acht Zähler auf der Habenseite hatte, gelang dies dagegen nicht mehr. Auch die Relegationsspiele gegen die SG Hackenberg waren nicht von Erfolg gekrönt. Der 1. FC Viersen muss den Gang in die A-Liga antreten.