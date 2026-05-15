Spannung steigt: Tricolore mit nachträglichem Forfait-Sieg

Gasperich, hier in blau im Rückspiel gegen Kayl-Tetingen, bekommt die 3 Punkte aus dem Hinspiel gutgeschrieben – Foto: Guy Braun

Der Vorletzte US Esch hat noch kleine Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Möchte man diese wahren, ist ein Sieg am Freitagabend gegen Südrivale Kayl-Tetingen Pflicht, aber beileibe nicht leicht zu erringen. Aspelt liegt „zweieinhalb“ Spieltage vor Schluss 5 Punkte vor den Lallingern. Neben dem schweren Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Moutfort und dem letzten Spieltag muss man noch das Gastspiel in Lasauvage fertig spielen, welches aufgrund eines Gewitters beim Stand von 1:0 für die Red Boys aufgrund eines Gewitters abgebrochen wurde. Auch Steinfort ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichtung dieses Artikel noch nicht gerettet und muss im Kellerduell gegen ein ebenfalls seit Wochen siegloses Dalheim im Idealfall zuhause gewinnen. Es könnte je nach Ausgang des Freitagsspiels spannend im Keller bleiben.

Vor dem als offen anzusehenden Spitzenspiel der beiden Hauptstadtclubs Red Black Luxemburg und Tricolore Gasperich gibt es einen neuen Moment: wie uns von Seiten des Gastvereins am Mittwoch mitgeteilt wurde, habe man von der CLAS Recht bekommen und erhält damit die 3 Punkte aus der Hinrunde gegen Kayl-Tetingen gutgeschrieben, womit man an Biwer vorbeizieht und nur noch 2 Zähler hinter den dem 2.Platz liegt, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Hier eine Stellungnahme des FC Tricolore Gasperich vom Freitagmorgen: