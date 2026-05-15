Spannung steigt: Tricolore mit nachträglichem Forfait-Sieg

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Der Vorletzte US Esch hat noch kleine Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Möchte man diese wahren, ist ein Sieg am Freitagabend gegen Südrivale Kayl-Tetingen Pflicht, aber beileibe nicht leicht zu erringen. Aspelt liegt „zweieinhalb“ Spieltage vor Schluss 5 Punkte vor den Lallingern. Neben dem schweren Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Moutfort und dem letzten Spieltag muss man noch das Gastspiel in Lasauvage fertig spielen, welches aufgrund eines Gewitters beim Stand von 1:0 für die Red Boys aufgrund eines Gewitters abgebrochen wurde. Auch Steinfort ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichtung dieses Artikel noch nicht gerettet und muss im Kellerduell gegen ein ebenfalls seit Wochen siegloses Dalheim im Idealfall zuhause gewinnen. Es könnte je nach Ausgang des Freitagsspiels spannend im Keller bleiben.
Vor dem als offen anzusehenden Spitzenspiel der beiden Hauptstadtclubs Red Black Luxemburg und Tricolore Gasperich gibt es einen neuen Moment: wie uns von Seiten des Gastvereins am Mittwoch mitgeteilt wurde, habe man von der CLAS Recht bekommen und erhält damit die 3 Punkte aus der Hinrunde gegen Kayl-Tetingen gutgeschrieben, womit man an Biwer vorbeizieht und nur noch 2 Zähler hinter den dem 2.Platz liegt, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Hier eine Stellungnahme des FC Tricolore Gasperich vom Freitagmorgen:
„Am Mittwoch wurde unser Verein über die Entscheidung der CLAS zu unseren Gunsten in Kenntnis gesetzt. Der FC Tricolore Gasperich überprüft regelmäßig die Listen der gelben und roten Karten. Der Verein hatte den Fall gleich Montags nach besagtem Spiel diskutiert und entschieden, Protest einzulegen. Kayl-Tetingens Reklamation dagegen erfolgte erst nach Ablauf der vorgesehenen Frist. Unser Club verfügt über Beweise in diesem Fall.“
Anmerkung: noch ist keine offizielle Notiz der FLF zum o.g. Forfait-Sieg Gasperichs in Tetingen erschienen. Das Ergebnis wird beim Verband deswegen noch mit 5:0 zugunsten der Union 05 geführt. Aufgrund der von Tricolore Gasperich übermittelten Reaktion und Dokumente, darunter das CLAS-Urteil, haben wir uns entschieden, dass wir die neue Spielwertung bereits auf FuPa übernehmen.
Biwer hat als jetziger Vierter ebenfalls noch Chancen auf den direkten Aufstieg. Gegen Schouweiler sollte ein Heimsieg im Bereich des Möglichen liegen. Während Nörtzingen gegen Ehleringen versuchen wird, den bereits feststehenden Abstieg mit einer positiven Note aufzupolieren, spielen auch Küntzig und Lasauvage nur noch um die Ehre.
Am Freitag
Am Sonntag
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt