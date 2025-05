Spannung statt Vorentscheidung: Münsing verliert Topspiel gegen Polling

Die Gründe für die Niederlage waren in erster Linie in der ersten Halbzeit zu verorten. „Polling hat mehr verstanden, um was es geht“, fasste Zahn die Problematik des ersten Abschnitts zusammen. Schneller, griffiger, aggressiver und gedankenschneller seien die Gäste gewesen, und sie brachten das auch auf die Anzeigetafel. Bereits in der Anfangsphase ging Polling durch einen per Kopf verlängerten langen Ball mit 0:1 in Führung. Münsing fand in der Offensive keine Antworten darauf, stattdessen erhöhte Polling nach einer halben Stunde erneut per Kopf nach einer Ecke auf 0:2 und erzielte wenig später auch noch das 0:3. „Bei den Gegentoren haben wir blöd ausgeschaut“, ärgerte sich Zahn.