Spannung spitzt sich oben und unten zu

Nach sechs Siegen in Serie sind plötzlich die VSV Hedendorf/Neukloster III voll im Aufstiegsgeschäft. Die Elf von Trainer Robin Stare gewann am Freitagabend deutlich mit 5:1 in Ottendorf gegen A/O V und zwei Tage später 4:0 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III. Die besseren Voraussetzungen haben allerdings die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg auf Platz 2 (21 Spiele, 42 Punkte) und die SV Drochtersen/Assel V (20 Spiele, 40 Punkte). Hedendorf/Neukloster III (20 Spiele, 38 Punkte) liegt in Lauerstellung. Am Mittwochabend treffen D/A und die VSV direkt aufeinander, danach weiß man mehr.

Gleich vier Mannschaften liegen im Abstiegskampf dicht an dicht. Der MTV Wangersen (21 Spiele, 19 Punkte), SSV Hagen III (21 Spiele, 17 Punkte), Schwinger SC (21 Spiele, 17 Punkte) und der SV Agathenburg/Dollern II (21 Spiele, 16 Punkte) sorgen für eine wahnsinnige Spannung am letzten Spieltag. Hier spielen A/D und der MTV direkt gegeneinander. Schwinge muss nach Hedendorf und Hagen empfängt Ahlerstedt/Ottendorf V.

Prognose: Nach den letzten Wochen und den gezeigten Leistungen ist Wangersen und Agathenburg/Dollern II der Klassenerhalt zuzutrauen.