Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht an – der letzte vor der Winterpause. Während sich an der Tabellenspitze ein spannender Zweikampf entwickelt, rückt im Tabellenkeller der Kampf um jeden Punkt noch näher zusammen. Viele Teams wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Pause verabschieden und die Ausgangslage für das neue Jahr verbessern. Die Ausgangssituationen versprechen in nahezu allen Partien Spannung und wichtige Weichenstellungen für den weiteren Saisonverlauf.

Wallinghausen belegt Rang acht und möchte sich mit einem positiven Ergebnis weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren. Aurich rangiert auf Platz sechs und hat die Chance, sich im oberen Drittel zu festigen. Beide Teams bewegen sich in einem ähnlichen Leistungsbereich. Ein enges und schwer vorhersehbares Duell wird erwartet.

Hinte steht als Tabellenfünfzehnter tief im Tabellenkeller und kämpft um den Anschluss. Larrelt/Wybelsum rangiert auf Platz elf und könnte sich mit einem Sieg vom unteren Bereich lösen. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, vor der Winterpause nicht weiter zurückzufallen. Die Gäste haben die Chance, sich im Mittelfeld festzusetzen.

Wiesmoor geht als Tabellenletzter in die Partie und benötigt dringend eine Trendwende. Bunde steht auf Platz zwölf, ist aber ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr. Beide Teams kämpfen um wichtige Zähler im direkten Kellerduell. Ein intensives und wohl umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

TuRa Westrhauderfehn geht als Tabellenfünfter in die Partie und möchte den Anschluss an die Top vier halten. Ihrhove reist als Tabellendritter an und könnte mit einem Sieg den Abstand nach hinten vergrößern. Beide Teams gehören zu den offensivstarken Mannschaften der Liga. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV BW Borssum FC Norden

Borssum steht auf Platz sieben und ist im Tabellenmittelfeld solide platziert. Norden hingegen steckt auf Rang dreizehn tief im Abstiegskampf. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern. Für Norden wären Punkte enorm wichtig, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren.

Großefehn steht als Tabellenzweiter souverän im Titelrennen und will vor der Winterpause weiter Druck auf Spitzenreiter Pewsum ausüben. Germania Leer steckt als Tabellenvierzehnter im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Die Rollen sind klar verteilt. Für Großefehn wäre alles außer einem Sieg eine Enttäuschung.

Süderneuland steht mit Platz zehn nur knapp vor der Abstiegszone und braucht Punkte, um sich Luft zu verschaffen. Middels liegt als Neunter direkt davor und würde mit einem Sieg einen kleinen Polster schaffen. Beide Teams befinden sich auf Augenhöhe. Ein richtungsweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf.

Morgen, 14:00 Uhr SV Hage TuS Pewsum