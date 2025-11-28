 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Spannung pur vor der Winterpause – setzt sich Pewsum weiter ab ?

Was machen die Kellerkinder ?

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht an – der letzte vor der Winterpause. Während sich an der Tabellenspitze ein spannender Zweikampf entwickelt, rückt im Tabellenkeller der Kampf um jeden Punkt noch näher zusammen. Viele Teams wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Pause verabschieden und die Ausgangslage für das neue Jahr verbessern. Die Ausgangssituationen versprechen in nahezu allen Partien Spannung und wichtige Weichenstellungen für den weiteren Saisonverlauf.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
20:00

Hinte steht als Tabellenfünfzehnter tief im Tabellenkeller und kämpft um den Anschluss. Larrelt/Wybelsum rangiert auf Platz elf und könnte sich mit einem Sieg vom unteren Bereich lösen. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, vor der Winterpause nicht weiter zurückzufallen. Die Gäste haben die Chance, sich im Mittelfeld festzusetzen.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
14:00

Wallinghausen belegt Rang acht und möchte sich mit einem positiven Ergebnis weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren. Aurich rangiert auf Platz sechs und hat die Chance, sich im oberen Drittel zu festigen. Beide Teams bewegen sich in einem ähnlichen Leistungsbereich. Ein enges und schwer vorhersehbares Duell wird erwartet.

Heute, 20:00 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
Abgesagt

TuRa Westrhauderfehn geht als Tabellenfünfter in die Partie und möchte den Anschluss an die Top vier halten. Ihrhove reist als Tabellendritter an und könnte mit einem Sieg den Abstand nach hinten vergrößern. Beide Teams gehören zu den offensivstarken Mannschaften der Liga. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
15:00

Wiesmoor geht als Tabellenletzter in die Partie und benötigt dringend eine Trendwende. Bunde steht auf Platz zwölf, ist aber ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr. Beide Teams kämpfen um wichtige Zähler im direkten Kellerduell. Ein intensives und wohl umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
FC Norden
FC NordenFC Norden
14:00

Borssum steht auf Platz sieben und ist im Tabellenmittelfeld solide platziert. Norden hingegen steckt auf Rang dreizehn tief im Abstiegskampf. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern. Für Norden wären Punkte enorm wichtig, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
14:00

Großefehn steht als Tabellenzweiter souverän im Titelrennen und will vor der Winterpause weiter Druck auf Spitzenreiter Pewsum ausüben. Germania Leer steckt als Tabellenvierzehnter im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Die Rollen sind klar verteilt. Für Großefehn wäre alles außer einem Sieg eine Enttäuschung.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
15:00

Süderneuland steht mit Platz zehn nur knapp vor der Abstiegszone und braucht Punkte, um sich Luft zu verschaffen. Middels liegt als Neunter direkt davor und würde mit einem Sieg einen kleinen Polster schaffen. Beide Teams befinden sich auf Augenhöhe. Ein richtungsweisendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
14:00

Der Tabellenzweite Pewsum reist als Spitzenreiter an und geht mit großem Selbstvertrauen in das Duell. Hage liegt auf Platz vier und könnte mit einem Erfolg ein starkes Ausrufezeichen im oberen Tabellenbereich setzen. Beide Teams gehören zu den torgefährlichen Mannschaften der Liga. Ein echtes Topspiel, das zum Abschluss vor der Pause viel Spannung verspricht.

