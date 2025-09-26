Spannung pur: Verfolgerduelle hinter Weiler Volkhoven

– Foto: Michael Schmidt

Am 5. Spieltag der Kreisliga A Köln will Tabellenführer Weiler Volkhoven seine Serie auch beim Schlusslicht SC West fortsetzen. Dahinter liefern sich Kalk, Gremberg und Blau-Weiß II packende Verfolgerduelle.

Blau-Weiß II empfängt Mitaufsteiger Stammheim Das Aufsteigerduell verspricht Brisanz: Blau-Weiß II liegt mit sieben Punkten auf Rang vier, Stammheim folgt nur knapp dahinter mit 6 Punkten. Trainer Daniel Hubert betont: „Wir erwarten mit Stammheim am Sonntag einen Mitaufsteiger, der mit zwei Siegen stark in die Saison gestartet ist. Wir müssen diszipliniert, gut organisiert und von Beginn an hellwach im Spiel gegen den Ball agieren. Wichtig wird es sein, dass wir mit Ball unsere klare Spielidee umsetzen und den Gegner intensiv bespielen. Wir haben uns die Woche gut und gezielt auf das Spiel vorbereitet und sind bereit! Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit sind wir absolut gewarnt, dass wir bis zur letzten Sekunde fokussiert bleiben und so wollen wir auch die Punkte wieder nach Weiler mitnehmen. Wir stellen uns auf eine intensive Partie ein, in der wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen.“

Beide Mannschaften gehen formstark in das direkte Duell.

Casa de Espana klarer Favorit Der Tabellenachte empfängt den Vorletzten. Casa de Espana zeigte sich bisher stabil, während Hohenlind II mit nur einem Punkt den Anschluss sucht. Alles spricht für einen Heimsieg, zumal die Gäste defensiv anfällig bleiben.

Weiler Volkhoven klarer Favorit beim Schlusslicht Der Spitzenreiter reist zum punktlosen Tabellenletzten. Trainer Sven Karis warnt dennoch vor Nachlässigkeiten: „Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit sind wir absolut gewarnt, dass wir bis zur letzten Sekunde fokussiert bleiben und so wollen wir auch die Punkte wieder nach Weiler mitnehmen. Wir stellen uns auf eine intensive Partie ein, in der wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen.“ Für West Köln geht es um die ersten Zähler, während Weiler Volkhoven die Tabellenführung behaupten will.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr SC West Köln West Köln SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven 15:30 PUSH