Ligavorschau
– Foto: Michael Schmidt

Spannung pur: Verfolgerduelle hinter Weiler Volkhoven

Kreisliga A Köln: Spitzenreiter reist zum Schlusslicht, heiße Partien im Verfolgerfeld.

Am 5. Spieltag der Kreisliga A Köln will Tabellenführer Weiler Volkhoven seine Serie auch beim Schlusslicht SC West fortsetzen. Dahinter liefern sich Kalk, Gremberg und Blau-Weiß II packende Verfolgerduelle.

Blau-Weiß II empfängt Mitaufsteiger Stammheim

Das Aufsteigerduell verspricht Brisanz: Blau-Weiß II liegt mit sieben Punkten auf Rang vier, Stammheim folgt nur knapp dahinter mit 6 Punkten. Trainer Daniel Hubert betont: „Wir erwarten mit Stammheim am Sonntag einen Mitaufsteiger, der mit zwei Siegen stark in die Saison gestartet ist. Wir müssen diszipliniert, gut organisiert und von Beginn an hellwach im Spiel gegen den Ball agieren. Wichtig wird es sein, dass wir mit Ball unsere klare Spielidee umsetzen und den Gegner intensiv bespielen. Wir haben uns die Woche gut und gezielt auf das Spiel vorbereitet und sind bereit! Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit sind wir absolut gewarnt, dass wir bis zur letzten Sekunde fokussiert bleiben und so wollen wir auch die Punkte wieder nach Weiler mitnehmen. Wir stellen uns auf eine intensive Partie ein, in der wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen.“

Beide Mannschaften gehen formstark in das direkte Duell.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
13:00

Casa de Espana klarer Favorit

Der Tabellenachte empfängt den Vorletzten. Casa de Espana zeigte sich bisher stabil, während Hohenlind II mit nur einem Punkt den Anschluss sucht. Alles spricht für einen Heimsieg, zumal die Gäste defensiv anfällig bleiben.

So., 28.09.2025, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
13:15

Weiler Volkhoven klarer Favorit beim Schlusslicht

Der Spitzenreiter reist zum punktlosen Tabellenletzten. Trainer Sven Karis warnt dennoch vor Nachlässigkeiten: „Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit sind wir absolut gewarnt, dass wir bis zur letzten Sekunde fokussiert bleiben und so wollen wir auch die Punkte wieder nach Weiler mitnehmen. Wir stellen uns auf eine intensive Partie ein, in der wir von der ersten Minute an hellwach sein müssen.“

Für West Köln geht es um die ersten Zähler, während Weiler Volkhoven die Tabellenführung behaupten will.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
15:30

Dellbrück fordert Kalk heraus

Ein echtes Verfolgerduell: Dellbrück (Sechster) empfängt Tabellenzweiten Kalk. Die Gäste stellen eine der torgefährlichsten Offensiven, doch auch die Adler haben in vier Spielen bereits 17 Treffer erzielt. Ein Spiel mit vielen Toren scheint vorprogrammiert.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
15:30

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
13:00

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
FC Pesch
FC PeschPesch II
15:15

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
15:15

So., 28.09.2025, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
17:30

