Spannung pur und Hammah sieht zu

Den Sprung auf Platz 2 schaffte wieder der VfL Fredenbeck, der in Estebrügge beim 5:1-Erfolg wenig Probleme hatte. Das wäre allerdings nicht passiert, wenn der MTV Hammah III nicht gegen Abstiegskandidat Drochtersen/Assel VI beim 1:1 gepatzt hätte. Da der MTV kein Spiel mehr hat, ist die Ausgangslage sehr schlecht geworden. Verliert Fredenbeck gegen Meister Himmelpforten mit mehr als 2 Toren und Hagen trennt sich von Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg Unentschieden, steigt Hammah auf, ansonsten geht man leer aus. Hagen hatte jetzt 4:2 in Heinbockel gewonnen und verschaffte sich einen Platz in Lauerstellung. Als einziges Team hat es der VfL Fredenbeck in der eigenen Hand, muss allerdings dann gegen Himmelpforten gewinnen, um ganz sicher zu sein.

Wischhafen/Dornbusch oder Drochtersen/Assel

Fast hätte der FC Wischhafen/Dornbusch II in Himmelpforten eine ähnliche Überraschung geschafft, wie Drochtersen/Assel VI in Hammah, doch der FC verlor nach großem Kampf mit 2:3. D/A reicht gegen Wangersen ein Unentschieden, um die Klasse zu halten, W/D muss in jedem Fall Heinbockel schlagen, ansonsten ist man chancenlos. Es bleibt also spannend bis zum kommenden Sonnabend.