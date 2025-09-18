Spannung pur: Inter II fordert Hermsdorf, Kladow Teutonia

Der vierte Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 steht ganz im Zeichen von Aufstiegsambitionen und Abstiegssorgen. An der Spitze liefern sich Teutonia, Hermsdorf und Stern Marienfelde ein Dreierduell (alle haben neun Zähler), während im Tabellenkeller gleich mehrere Teams dringend auf die ersten Punkte hoffen. Schon am Freitagabend eröffnen zwei echte Kracher das Fußballwochenende

Ganz anders die Gefühlslage in Biesdorf. Das Team von Roy-Marvin Laumer ist als Aufsteiger mit großem Selbstvertrauen gestartet. Nach dem furiosen 4:2 gegen Stralau und einem 4:0 in Mahlsdorf plus 3:2 Pokalerfolg bei Preussen II setzte es zwar beim 3:6 gegen Köpenick den ersten Dämpfer, doch neun eigene Treffer in drei Spielen zeigen, wie gefährlich die Offensive ist. Mit sechs Punkten auf Rang fünf hat Fortuna II alle Erwartungen bislang übertroffen. Das Duell bei Meteor verspricht daher Offensivfußball pur – zwei Teams, die nach vorne spielen, treffen aufeinander. Meteor muss gewinnen, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren, während Biesdorf mit einem weiteren Erfolg endgültig in den oberen Tabellenregionen anklopfen kann.

Beim BFC Meteor ist nach starkem Auftakt Ernüchterung eingekehrt. Dem klaren 3:0-Sieg gegen Hansa folgte ein 3:3 in Köpenick und zuletzt die erste Saisonniederlage gegen Türkiyemspor. Trainer Demircan Dikmen weiß, dass seine Mannschaft zwar über enorme Offensivqualität verfügt – Simon Böhm hat bereits vier Treffer erzielt –, aber defensiv noch zu viele Lücken zeigt. Platz zehn mit vier Punkten ist für die hohen Ambitionen ist viel wenig.

Doch mit Eintracht Mahlsdorf II kommt ein gefährlicher Gegner nach Marienfelde. Trainer Mirko Wilke hat seine junge Mannschaft offensiv eingestellt, und mit Christian Preiss steht ein Torjäger bereit. Nach dem jüngsten 4:2-Erfolg gegen Stralau liegt Mahlsdorf mit sechs Punkten auf Rang neun, punktgleich mit einem ganzen Block von Verfolgern. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel: Marienfelde will weiter am Top-Duo Teutonia und Hermsdorf dranbleiben, Mahlsdorf die Verfolgerrolle festigen.

Der Tabellendritte Stern Marienfelde hat unter Trainer Maximilian Bunde einen perfekten Saisonstart hingelegt. Drei Siege in drei Spielen, zuletzt ein souveränes 2:0 bei Internationale II – der Traumstart lebt. Mit nur einem Gegentor stellen die Marienfelder die stabilste Defensive der Liga. Offensiv ragen vor allem die disziplinierten Auftritte im Kollektiv heraus, denn einen klassischen Knipser hat das Team bislang nicht, sondern verteilt die Tore clever.

Ganz anders sieht es bei Berolina Stralau aus. Der Traditionsverein steckt tief im Keller, drei Niederlagen aus drei Spielen und nur vier erzielte Tore bedeuten Tabellenplatz zwölf. Trainer Alvi Kallço kämpft um eine Trendwende. Dabei fehlte es bisher weniger an Chancen, sondern an Konsequenz im Abschluss. Ausgerechnet jetzt wartet mit Hansa ein Gegner, der selbst nie Langeweile zulässt. Für Stralau geht es schon früh in der Saison um mehr als nur Punkte – es geht um ein Signal, nicht in der Abstiegszone festzuhängen.

Hansa 07 will den Schwung aus dem wilden 6:5-Auswärtssieg bei Liria mitnehmen. Trainer Patrick Fischer weiß, dass seine Mannschaft Spektakel kann, aber defensiv stabiler werden muss. Julius Mattmüller hat bereits dreimal getroffen und ist das Herzstück der Offensive. Mit sechs Punkten und Platz sieben hat Hansa bislang eine solide Basis gelegt.

Der FV Wannsee steckt dagegen als Aufsteiger von Beginn an im Überlebenskampf. Trainer Axel Vogel hat noch keine Punkte gesammelt, zuletzt setzte es ein 1:5 gegen Internationale II und ein 1:4 gegen Teutonia. Vier erzielte Tore und zwölf Gegentreffer sind eine ernüchternde Bilanz. Für Wannsee ist das Gastspiel in Köpenick eine Mammutaufgabe – doch vielleicht liegt gerade in der Außenseiterrolle die Chance. Während Köpenick an der Spitze schnuppert, kämpft Wannsee schon um den Anschluss.

Der Köpenicker FC spielt bislang eine Saison voller Tore. Nach drei Spielen steht ein Torverhältnis von 13:6 – das spricht Bände. Trainerduo Marco Hamann und Paul Weinholz hat die Mannschaft offensiv hervorragend eingestellt, auch dank Daniel Bohnsack, der mit sieben Treffern die Torschützenliste anführt. Nach dem spektakulären 6:3 gegen Biesdorf ist das Selbstvertrauen groß. Mit sieben Punkten auf Rang vier liegt Köpenick auf Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia SF Kladow SF Kladow 11:00 PUSH

Teutonia Spandau zeigt, warum sie als Topfavorit in die Saison gegangen sind. Der Absteiger aus der Berlin-Liga dominiert die Staffel nach Belieben. Drei Siege, 16:1 Tore – Trainer Matthias Wolk hat seine Mannschaft perfekt eingestellt. Besonders Marvin Kubens ist in Galaform: Sechs Tore, davon einer per Elfmeter, machen ihn zum Gesicht des Höhenflugs. Platz eins mit der besten Offensive und Defensive ist die logische Konsequenz. Für die Sportfreunde Kladow läuft es genau umgekehrt. Drei Spiele, drei Niederlagen, Platz 14. Trainer Sercan Kara sieht seine Mannschaft zwar kämpferisch, aber die Gegentorflut (13 Treffer in drei Spielen) ist alarmierend. Nach dem 1:5 gegen Hermsdorf wartet nun mit Teutonia die nächste Spitzenmannschaft. Für Kladow geht es in diesem Spiel wohl vor allem darum, die eigene Defensive zu stabilisieren. Alles andere wäre eine große Überraschung.

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 12:00 PUSH

Union 06 zahlt als Aufsteiger bislang Lehrgeld. Trainer Marcel Marschalky hat drei Niederlagen kassiert, zuletzt ein unglückliches 2:3 bei Viktoria II. Mit Platz 15 und bereits elf Gegentoren ist der Fehlstart perfekt. Besonders die Abwehrarbeit macht Sorgen, denn Offensivakzente konnte das Team bisher kaum setzen. Türkiyemspor Berlin hingegen hat nach zwei knappen Siegen und einer Niederlage einen stabilen Saisonstart hingelegt. Trainer Deniz Özkaya setzt auf eine kompakte Defensive, die mit nur einem Gegentor bislang glänzt. Der 2:0-Erfolg gegen Meteor war ein Ausrufezeichen. Zwar fehlt in der Offensive noch die Durchschlagskraft, doch die sechs Punkte und Platz acht lassen die Kreuzberger optimistisch nach Moabit reisen. Union muss punkten, um nicht früh den Anschluss zu verlieren, Türkiyemspor will sich endgültig im oberen Tabellendrittel festsetzen.

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 13:30 PUSH

Das Kellerduell in Neukölln hat schon am vierten Spieltag große Brisanz. Liria steht nach drei Spielen mit null Punkten und satten 17 Gegentoren auf dem letzten Platz. Trainer Arber Shuleta kämpft um jede Einheit, doch defensiv wirkt seine Mannschaft bislang überfordert. Das 5:6 gegen Hansa zeigte zwar, dass Liria Tore schießen kann, doch ohne Stabilität bleibt der Klassenerhalt ein fernes Ziel. Viktoria II reist mit drei Punkten aus drei Spielen an. Trainerteam in Lichterfelde musste nach Siegen gegen Union 06 und knappen Niederlagen gegen Marienfelde und Hermsdorf viel Lehrgeld zahlen. Mit Vito Everett Dieckert hat Viktoria allerdings einen treffsicheren Angreifer, der schon dreimal getroffen hat. Für die Reserve ist das Duell bei Liria eine große Chance, sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Für Liria dagegen ist es fast schon ein Pflichtspiel – verlieren verboten.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf FC Internationale Berlin 1980 FC Inter II 14:00 PUSH

VfB Hermsdorf geht als Tabellenzweiter in dieses Spitzenspiel und verteidigt mit drei Siegen aus drei Partien die perfekte Bilanz. Trainer Tobias Röttgen lässt seine Mannschaft variabel und zielstrebig auftreten; das 5:1 in Kladow unterstreicht die aktuelle Formstärke. In der Offensive ragt Jan Oberstein heraus, der bereits drei Treffer erzielt und sich in der Torschützenliste festsetzt, während die restlichen Tore auf mehrere Schultern verteilt sind. Mit 12:6 Toren hält der VfB den Druck auf Spitzenreiter Teutonia hoch und spielt klar auf Sieg.

FC Internationale Berlin 1980 II reist als Tabellensechster mit sechs Punkten an. Trainer Yannik Lüdtke bekommt von seinem Team viel Tempo nach vorn: Neun erzielte Tore nach drei Spieltagen dokumentieren die Offensivqualität, zuletzt steht allerdings eine 0:2-Heimniederlage gegen das abgezockte Stern Marienfelde. Davor zeigen das 4:3 in Kladow und in der Woche das 5:1 gegen Wannsee, dass Internationale II jederzeit für ein hohes Ergebnis gut ist. Ein Punktgewinn wäre ein Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld

