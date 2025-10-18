Spannung pur in der Kreisliga Osnabrück

Am Sonntag wird der Spannungspegel sicher bereits am Anschlag sein, wenn der TV Wellingholzhausen im nächsten Abstiegskrimi gegen den VFR Voxtrup II antritt. Das Spiel ist sicher nichts für schwache Nerven.
Ebenfalls am Sonntag erwartet im nächsten Abstiegsknaller die Spvg Niedermark den SuS Buer. Beide Teams liegen knapp unter dem Strich. Auch hier ist der Spannungspegel hoch und der Ausgang des Spiel völlig offen.
Außerdem trifft im am Sonntag der SV Viktoria Gesmold II auf den SC Lüstringen. Mit einem Sieg kann sich die Mannschaft von Trainer Dennis Bolwin Luft im Abstiegskampf verschaffen, bei einer Niederlage verschärft sich die Situation im Tabellenkeller allerdings.
Nach 2:7-Pleite liegt die Mannschaft des Osnabrücker SC hauchdünn über dem Strich. Der nach oben schielendende TuS Glane hat nichts zu verschenken. Es wird sehr schwer für den OSC dort etwas Zählbares mitzunehmen.
Seine Serie von fünf Kantersiegen in Folge würde Trainer Tom Nöcker vom Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde gegen SF Schledehausen gern verlängern. Die Gäste stehen auch knapp über den Abstiegsrängen, haben aber noch drei Spiele in der Hinterhand.
Im Rennen um die Aufstiegsplätze muss VFL Kloster Oesede gegen den direkten Konkurrenten RW Sutthausen nach seiner roten Karte auf Routinier Damian Hüslmann verzichten. Kloster Oesede könnte mit einem Sieg einen Verfolger vorerst abschütteln. RW Sutthausen kann mit einem Dreier zum Gegner aufschließen.
Der SV Hellern hat ein Spiel weniger ausgetragen als die direkten Konkurrenten um Platz zwei und bliebe mit einem Sieg beim zuletzt drei mal in Folge unterlegenen BSV Holzhausen dick im Geschäft um den zweiten Tabellenplatz.
Folgende Spiele finden am kommenden Wochenende in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - statt:
TV Wellingholzen - Ballsport Eversburg heute 19.30 Uhr
SV Bad Rothenfelde II - SF Schledehausen Fr. 19.45 Uhr - im Fupa-Liveticker -
SV Viktoria Gesmold II - SC Lüstringen Sa. 18.30 Uhr
TUS Glane - Osnabrücker SC So. 15.00 Uhr
TV Wellingholzhausen - VFR Voxtrup II So. 15.00 Uhr
Spvg Niedermark - SuS Buer So. 15.00 Uhr
VFL Kloster Oesede - RW Sutthausen So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -
BSV Holzhausen - SV Hellern So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -