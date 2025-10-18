Spannung pur in der Kreisliga Osnabrück

Wer Spannung im Amateurfußball liebt sollte die Spiele und Tabelle in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - verfolgen. Für fast alle 17 Mannschaften geht es um Auf- oder Abstieg.

An der Tabellenspitze siegt und siegt und siegt der TUS Hilter und ist mit 39 Punkten aus 14 Spielen unangefochtener Spitzenreiter. Danach folgen fünf Teams - die nur durch bis zu drei Punkten in der Tabelle getrennt werden - und sich um den zweiten Tabellenplatz bewerben, der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt. Der Anführer dieser Gruppe ist etwas überraschend das Reserve-Team des SV Bad Rothenfelde. Der Aufsteiger wäre aber nur dann aufstiegsberechtigt, wenn die erste Mannschaft des Vereins als aktueller Tabellenführer der Bezirksliga am Saisonende den Aufstieg in die Landesliga realisieren kann.

Noch spannender ist es im Tabellenkeller. Fünf Mannschaften steigen ab. Nur zwei Punkte trennt den Tabellenachten! Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II von dem auf ersten Abstiegsplatz befindliche Spvg Niedermark (13. Tabellenplatz) Hinter der Spvg Niedermark wird die Luft zwar etwas dünner, aber auch SuS Buer liegt lediglich vier Punkte Rückstand knapp unter dem Strich. Ballsport Eversburg hat mit zehn errichten Punkten noch zwei Spiele in der Hinterhand und der VFR Voxtrup II hat sportlich viel Potenzial und ist noch lange nicht abgestiegen. Mit einem Sieg kann man schnell die Abstiegplätze verlassen; mit einer Niederlage ebenso schnell vom Mittelfeld auf die Abstiegsplätze zurück fallen. Die Spannung in der Liga ist grenzenlos, die Nervosität bei einigen Verantwortlichen sicher schon.

Am Sonntag wird der Spannungspegel sicher bereits am Anschlag sein, wenn der TV Wellingholzhausen im nächsten Abstiegskrimi gegen den VFR Voxtrup II antritt. Das Spiel ist sicher nichts für schwache Nerven.

Ebenfalls am Sonntag erwartet im nächsten Abstiegsknaller die Spvg Niedermark den SuS Buer. Beide Teams liegen knapp unter dem Strich. Auch hier ist der Spannungspegel hoch und der Ausgang des Spiel völlig offen.

Außerdem trifft im am Sonntag der SV Viktoria Gesmold II auf den SC Lüstringen. Mit einem Sieg kann sich die Mannschaft von Trainer Dennis Bolwin Luft im Abstiegskampf verschaffen, bei einer Niederlage verschärft sich die Situation im Tabellenkeller allerdings.

Nach 2:7-Pleite liegt die Mannschaft des Osnabrücker SC hauchdünn über dem Strich. Der nach oben schielendende TuS Glane hat nichts zu verschenken. Es wird sehr schwer für den OSC dort etwas Zählbares mitzunehmen.

Seine Serie von fünf Kantersiegen in Folge würde Trainer Tom Nöcker vom Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde gegen SF Schledehausen gern verlängern. Die Gäste stehen auch knapp über den Abstiegsrängen, haben aber noch drei Spiele in der Hinterhand.

Im Rennen um die Aufstiegsplätze muss VFL Kloster Oesede gegen den direkten Konkurrenten RW Sutthausen nach seiner roten Karte auf Routinier Damian Hüslmann verzichten. Kloster Oesede könnte mit einem Sieg einen Verfolger vorerst abschütteln. RW Sutthausen kann mit einem Dreier zum Gegner aufschließen.

Der SV Hellern hat ein Spiel weniger ausgetragen als die direkten Konkurrenten um Platz zwei und bliebe mit einem Sieg beim zuletzt drei mal in Folge unterlegenen BSV Holzhausen dick im Geschäft um den zweiten Tabellenplatz.

Folgende Spiele finden am kommenden Wochenende in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - statt:

TV Wellingholzen - Ballsport Eversburg heute 19.30 Uhr

SV Bad Rothenfelde II - SF Schledehausen Fr. 19.45 Uhr - im Fupa-Liveticker -

SV Viktoria Gesmold II - SC Lüstringen Sa. 18.30 Uhr

TUS Glane - Osnabrücker SC So. 15.00 Uhr

TV Wellingholzhausen - VFR Voxtrup II So. 15.00 Uhr

Spvg Niedermark - SuS Buer So. 15.00 Uhr

VFL Kloster Oesede - RW Sutthausen So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -

BSV Holzhausen - SV Hellern So. 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -