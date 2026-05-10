Spannung pur im Süden: Lücke an der Spitze bleibt

Vor 107 Zuschauern untermauerte der SV Victoria Seelow seine Ambitionen auf den Titel. Die Gäste starteten konzentriert und gingen bereits in der 5. Minute durch Elias Wroblewski mit 0:1 in Führung. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Till Schubert in der 45. Minute auf 0:2, was die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Die SG Phönix Wildau 95 bewies jedoch Kampfgeist und kam kurz nach dem Seitenwechsel durch Dennis Kroh in der 51. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Die aufkeimende Hoffnung der Hausherren hielt jedoch nicht lange an, da Lennard Flaig bereits in der 57. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wiederherstellte.

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 6 4 Abpfiff Was sich in Guben abspielte, glich einer sportlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. In einer torreichen Begegnung gegen den SV Frankonia Wernsdorf 1919 behielt der 1. FC Guben am Ende die Nerven. Den Torreigen eröffnete Janne Laugks in der 15. Minute mit dem 1:0. Wernsdorf antwortete in der 24. Minute durch Mattis Reszat mit dem 1:1. Die erneute Führung durch Chris Hetzel in der 37. Minute konterte wiederum Mattis Reszat nur zwei Minuten später (39.) zum 2:2-Pausenstand. Nach dem Wechsel schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen, als Max Milz in der 56. Minute das 2:3 erzielte. Doch Guben schlug zurück: Janne Laugks glich in der 68. Minute zum 3:3 aus. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Zunächst brachte Felix Meyer die Wernsdorfer in der 78. Minute mit 3:4 erneut in Front, doch Franz Krüger markierte postwendend in der 80. Minute das 4:4. In einer hitzigen Endphase sah Johannes Neubauer in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Gäste schwächte. Guben nutzte die Überzahl eiskalt aus: Janne Laugks schnürte in der 87. Minute mit dem 5:4 seinen Dreierpack, bevor Niclas Straube in der 90. Minute den 6:4-Endstand besiegelte.

--- Gestern, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern VfB Trebbin VfB Trebbin 2 3 Abpfiff Ein dramatisches Spiel erlebten die Zuschauer in Döbern. Jonas Gryczman brachte den SV Döbern in der 14. Minute in Führung, doch Othniel Kenfack glich noch vor der Pause in der 33. Minute für VfB Trebbin aus. Gryczman schlug unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erneut zu und stellte in der 43. Minute auf 2:1. Döbern schien auf Kurs, doch das Blatt wendete sich in der Schlussphase dramatisch: Maurice Beißert traf in der 85. Minute zum 2:2-Ausgleich, ehe Denny Sonnenschein in der ersten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:3 erzielte und Trebbin damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte.

Gestern, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Grün-Weiß Lübben Lübben 4 1 Abpfiff + Video Der Tabellen-15. Lauchhammer feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den bereits abgestiegenen Lübben. Dominik Rucinski eröffnete den Torreigen in der 20. Minute, Askandarou Bah Leman legte vier Minuten später zum 2:0 nach. Tom Ruhner machte in der ersten Halbzeit mit dem 3:0 in der 42. Minute alles klar und traf auch nach der Pause erneut – in der 50. Minute erhöhte er auf 4:0. Den Ehrentreffer für Lübben erzielte Tom Seegert in der 87. Minute zum Endstand von 4:1. Für Lauchhammer, das mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Rang steht, ein dringend benötigter Erfolg.

Gestern, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 0 0 Abpfiff Torarme Kost gab es in der Partie zwischen Krieschow II und VfB HL 1912. Beide Mannschaften trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Krieschow II bleibt damit mit 50 Punkten auf Tabellenplatz vier, während VfB HL 1912 mit 47 Punkten auf Rang sechs verweilt. Ein Punkt, der beiden Seiten wenig weiterhilft.

Gestern, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Brieske/SFB 2 2 Der Tabellenführer Luckenwalde II kam gegen Aufsteiger Brieske/SFB nicht über ein 2:2 hinaus. Luca Dreihardt brachte die Gastgeber in der 47. Minute in Front, John-Pepe Aurich erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Brieske/SFB steckte nicht auf: Anton Ludwig verkürzte in der 79. Minute auf 2:1, und Mario Wittig rettete den Aufsteigern in der 88. Minute noch einen Punkt. Da Seelow punktgleich ist, bleibt die Entscheidung an der Tabellenspitze weiter offen.

Gestern, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FV Erkner 1920 FV Erkner 3 0 Abpfiff Ein souveräner Heimsieg für SV Wacker 09 gegen den Tabellen-14. FV Erkner. Paul Mayr traf in der 39. Minute zur Führung, Richard Lampel baute den Vorsprung in der 72. Minute auf 2:0 aus. Den Schlusspunkt setzte Oleksii Karbovskyi in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:0-Endstand. Wacker 09 bleibt damit mit 50 Punkten auf Platz fünf und wahrt den Anschluss an die Spitze.

Gestern, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen FC Eisenhüttenstadt FC Eisenh. 1 2 Abpfiff Großziethen unterlag zu Hause dem FC Eisenhüttenstadt mit 1:2. Martin Mangabo Ongori brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Johann Krüger legte in der 39. Minute nach und stellte auf 0:2. Jan Lindner gelang in der 57. Minute der Anschlusstreffer für Großziethen, mehr war für den Tabellendrittletzten jedoch nicht drin. Für den FC Eisenhüttenstadt, der sich im gesicherten Mittelfeld befindet, war es ein wichtiger Auswärtserfolg.

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