Spannung pur im Ruhrgebiet: Halbe Landesliga steckt im Abstiegskampf

Während die SF Wanne-Eickel und der SuS Kaiserau abgeschlagen am Tabellenende der Landesliga Staffel 3 stehen, ist nach dem letzten Spieltag der Hinrunde noch nicht absehbar, welches Team den dritten Abstiegsplatz einnehmen könnte. Im Gegenteil: Nur vier Punkte trennen aktuell den TuS Hannibal auf Platz 14 und den Königsborner SV auf Platz acht.
Big Points im Kampf um den Klassenerhalt feierten am Sonntag YEG Hassel und der TuS Harpen. Hassel gewann das Sechs-Punkte-Spiel gegen den für eine halbe Stunde dezimierten SV Sodingen dank zwei Treffer in der Nachspielzeit mit 3:1 und zog wegen des besseren Torverhältnisses an den Hernern vorübergehend vorbei. Damit gelang den Gelsenkirchenern die perfekte Antwort auf die 1:7-Schmach in Königsborn von letzter Woche. Harpen erledigte die Pflichtaufgabe bei Schlusslicht SuS Kaiserau souverän mit 5:1. Auch der Hombrucher SV konnte wieder punkten und knöpfte dem VfL Kamen ein 0:0 ab. Seit sechs Spielen ist der HSV in der Liga ohne Niederlage.
Tabellenvorletzter bleiben die SF Wanne-Eickel, die sich beim FC Marl teuer verkauften, aber trotz Führung mit 1:2 als Verlierer vom Platz gehen mussten. Unter der Woche hatten die Sportfreunde für Schlagzeilen gesorgt, da Trainer Lukas Fronczyk und einige Teile des Kaders ihren Abschied zum Winter verkündet haben. Sogar ein vorzeitiger Rückzug steht im Raum (hier zu den Hintergründen). Den ersten Abstiegsplatz belegt nach der 0:1-Niederlage beim Herbstmeister FC Roj der TuS Hannibal, für den die Hinrunde aber noch nicht beendet ist. Am Samstag, den 22.11. um 14:30 Uhr, wird das Auswärtsspiel der Dortmunder bei den SF Wanne-Eickel vom 11. Spieltag nachgeholt. Mit einem Sieg würde Hannibal dann auf Rang zehn springen. Am selben Abend werden der TuS Eichlinghofen (3:1 gegen den FC Altenbochum) und der TuS Harpen die Rückrunde vorzeitig eröffnen und danach als die ersten Teams in die Winterpause gehen, ehe die anderen Teams eine Woche darauf das Landesliga-Jahr 2025 abschließen werden.
Den Befreiungsschlag aus dem Abstiegskampf und den Sprung ins sichere Mittelfeld verpassten der Königsborner SV und der SV Brackel. Brackel unterlag trotz über 45-minütiger Unterzahl dem SV Wanne 11 mit 0:1. Orkun Koymali hatte das entscheidende Strafstoßtor in der 66. Minute erzielt. Königsborn sah gegen den BV Herne-Süd kein Land und betreib mit zwei späten Treffern nur noch Ergebniskosmetik zum 2:4-Endstand. Bei den Hernern, die mit dem Heimsieg den fünften Tabellenplatz erfolgreich verteidigten, folgte noch am späten Abend der große Knall, als Cheftrainer Dennis Hasecke und der Sportliche Leiter Tim Eibold ihren sofortigen Rücktritt verkündeten.
16. Spieltag
Sa., 22.11.25 18:30 Uhr TuS Eichlinghofen - TuS Harpen
So., 30.11.25 14:30 Uhr BV Herne-Süd - SV Sodingen
So., 30.11.25 14:45 Uhr YEG Hassel - TuS Hannibal
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Altenbochum - SF Wanne-Eickel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - Königsborner SV
So., 30.11.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - SV Brackel 06
So., 30.11.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - VfL Kamen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - FC Marl
TuS Eichlinghofen – FC Altenbochum 3:1
TuS Eichlinghofen: Andreas Lichtner, Andreas Uphues (46. Jan Westerheide), Emmanuel Nagel (78. Florian Peterhülseweh), Mahir Boran Cenan, Dennis Hermelyn (46. Semih Akdeniz), Roman David Geist, Stefan Bienewald (29. Marcel Dickehut), Leander Dreßel, Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi (86. Emre Yilmaz), Aleksandar Djordjevic - Trainer: Marc Neul
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse (74. Marco Polk), Marte Drews (87. Mohammed Ramadan), Kenneth Neumann (64. Robin Luca Brunsberg), Till Sittartz, Till Reinmöller (81. Ayman Bousouf), Marco-Rosario Costanzino, Luca Sundermann (74. Merdan Toku), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Nina Werthschulte - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Till Sittartz (22.), 1:1 Marcel Dickehut (49.), 2:1 Aleksandar Djordjevic (49.), 3:1 Emmanuel Nagel (51.)
SuS Kaiserau – TuS Harpen 1:5
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster (74. Nico Stender), Tom Schulz, Justin Waschescio (46. Michael Seifert), Akif Cakmak, Daniel Lourenco Suzano, Fabio Pospiech, Felix Hülsmann (46. Berat Yurdakul), Fabian Lleshaj (46. Bryan Ojiako), Amin Hill, Luca Phil Rebbert (64. Baran Yörük) - Trainer: Steffen Köhn
TuS Harpen: Ben Zöllner, Pascal Roßol (64. Moritz Oskar Krummacher), Marco Bakenecker (87. Matin Sediqui), Alan Lakota (75. Maurice Kirchhoff), Jan Beeke Fischer (80. Allan Burfeind Bimete), Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb, Adin Music, Jan Oberhagemann, Rinim Haliti, Nico Ralph Brinkmann (64. Niklas Döhmen) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Björn Schlingmann - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Jasim David Sobreiro Boutayeb (22.), 1:1 Luca Phil Rebbert (35.), 1:2 Jasim David Sobreiro Boutayeb (38.), 1:3 Rinim Haliti (71.), 1:4 Rinim Haliti (79.), 1:5 Jasim David Sobreiro Boutayeb (87.)
SV Wanne 11 – SV Brackel 06 1:0
SV Wanne 11: Niclas Jahn, Mustafa Kaya, Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Ismail Akbaba, Nick Stehl (82. Vangelis Harder), Eyyüb Aydinli, Johannes Debski (84. Can Haki Polat), Bilal Lasshab (84. Steven Schulz), Amel Omerovic (74. Mohammed Rahmouni) - Trainer: Franko Pepe
SV Brackel 06: Yannik Kube, Anil Konya, Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed (51. Cedric Steffen Mielsch), Thomas Wilhelm, Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor (80. Raoul Wistuba), Malcolm Ferro (72. Ismail Özmen), Anil Can Mert, William Valenti (60. Ayman Maatoug Akalay), Matti Schülke - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Orkun Koymali (57. Foulelfmeter)
BV Herne-Süd – Königsborner SV 4:2
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis (76. Leon Jung), Dominik Lücke, Migel-Max Schmeling, Ibrahim Isler, Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Marc Pape, Ahmet Mizrak, Dominik Hanemann (87. Arda Jiyan Ahmet Öztürk) - Trainer: Dennis Hasecke
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Tim Lorenz (73. Moritz Köhler), Luca Becker, Maximilian Brüwer, Ole Conredel, Ilja Petreian (66. Rene Nemitz), Dzanan Mujkic, Tony Bao Nguyen (46. Taha Efe), Soner Aydin (46. David Haseldiek), Asvigan Nagendran (46. Marvin Noah Pietryga), Val-Leander Wettklo - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Jonas Vienhues - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Marcus Piossek (37.), 2:0 Ahmet Mizrak (62.), 3:0 Marcus Piossek (72.), 4:0 Dominik Hanemann (83.), 4:1 Marvin Noah Pietryga (84.), 4:2 Val-Leander Wettklo (90.+2)
YEG Hassel – SV Sodingen 3:1
YEG Hassel: Tymur Fazilov, Chi Jason Ateghang (77. Emirhan Catakli), Maxim Djatlev (77. Yüksel Terzicik), Cihan Yildiz, Kadir Gökyar, Ridvan Demircan, Onour Kara Ali, Burak Uysal (57. Gaito Yamada), Tokiya Monno, Riku Tome, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
SV Sodingen: Lars Präkelt, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (62. Ismet Batmaz), Bawer Öncel, Koray Basar (90. Herman Volkov), Ilias Dimopoulos (57. Christfired Chisom Emmanuele), Kayra Candag, Nikita Mekh, Ayob Dani Hammdi, Chukwu Ifeanyi (71. Aaron Farid Appau), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Fabian Bernschein - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Ridvan Demircan (9.), 1:1 Chidiebere Collins Agita (22.), 2:1 Yüksel Terzicik (90.+9), 3:1 Jerome Kapenda (90.+9)
FC Roj Dortmund – TuS Hannibal 1:0
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Jeffrey Malcherek, Florian Juka (80. Soufiane Laaouisset), Pjer Radojcic, Zivko Radojcic, Salih Arabaci, Santiliano Braja, Serhat Uzun (67. Mateus Ayala Cardoniz), Emre Yesilova - Trainer: Marcel Radke
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila, Anton Pavic, Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib (68. Redon Cenaj), Adham Kaderi (75. Anes Omerovic), Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku, Amir Ibrahim Zergoun, Harrison Daniel Uchenna (53. Tarek El Mohammadi), Soufian Laghrissi - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Ole Richter - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Santiliano Braja (50.)
Hombrucher SV – VfL Kamen 0:0
Hombrucher SV: Jan Hennig, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard, Jannik Tipkemper, Alexander Bernhard (75. Matthew Damilola Olugbemi), Kevin Mattes, Christian Peters (70. Ali Sener), Fabian Vargues Martins (90. Jonah Laurids Kilian), Williams Landa, Julien-Maurice Götzen (87. Andreas Heiß) - Trainer: Karim Bouasker
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc (48. Ricardo Freitas de Olivera), Mika Oxe (46. Ünal Kurtulus), Emre Demir, André Daniel Witt, Ahmet Karaduman (65. Özgür Köse), Rahim Kocakus, Can Demircan, Mirco Gohr, Görkem Ücüncü (46. Rienat Mochuliak) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Sascha-Jens Tysiak - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore
FC Marl – SF Wanne-Eickel 2:1
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Niklas Baf, Kim Völkel (79. Maik Habitz), Dennis Grodzik (59. Arian Phil Schuwirth), David Sdzuy (84. Luciano Sabellek), Tim Marquardt (68. Niels Johannes Overhoff), Gökhan Turan (90. Jan-Niklas Kaiser), Markus Zavalov - Trainer: Thomas Falkowski
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Anouar Magrouda (56. Klaus Felix Ndoki), Nils Ölcek, Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar (76. Ismael Diaby), Vladyslav Vatav (70. Özkan Cagir), Raman Derwish (69. Alharth Aljassem), Burak Ates (84. Futukaro Hashigushi), Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Nick Kurt Schneider - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Anthony Erhahon (64.), 1:1 Paul Wilhelm (67.), 2:1 Arian Phil Schuwirth (71.)